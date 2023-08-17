ساويرس يكشف عن إفطاره المفضل: الفول والطعمية والعدس

نجيب ساويرس، كشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، عن الإفطار المفضل له، مؤكدًا أن إفطاره المفضل يشمل الفول والطعمية بشكل أساسي، مع طبق العدس الأسود بالسمن.

الإفطار المفضل لـ نجيب ساويرس

وأكد نجيب ساويرس أن إفطاره المفضل يحتوي أيضًا على "طرشي" وخبز بلدي ساخن.

جاء ذلك ردًا على أحد متابعيه، الذي طالبه بتناول الفول والطعمية قائلًا: "نفسي تاكل فول وطعمية زي الكشري برضوا".

وكتب رجل الأعمال نجيب ساويرس تغريدة، يكشف فيها عن إفطاره المفضل فقال: "ده أساسا فطاري المفضل والعدس الأسود بالسمنة وشوية طرشي وعيش بلدي سخن".

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الرئيس المفضل لنجيب ساويرس

وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس قد كشف، في تغريدة سابقة عن الرئيس المفضل لديه، فقال: "الرئيس المفضل لديَّ هو جون كيندي أو بيل كلينتون".

وذلك ردًّا على سؤال أحد متابعي مهندس نجيب ساويرس على حسابه الشخصي بـ "تويتر" فقال: "من هو الرئيس المفضل لديك؟".

حب عائلة ساويرس لبلدهم مصر

كما عبر مهندس نجيب ساويرس عن حبه لمصر، وفي تغريدة سابقة كشف فيها سر تمسكه وحبه لبلده مصر، وحبه لأهل بلده المصريين، كما كشف عمن يثير سخطه من بعض الأفراد.

وصف المهندس نجيب ساويرس، مصر بأنها جميلة، أما المصريون فوصفهم بأنهم أحلى ناس وأخف دم، وشعب جدع وشهم.

وعن مصر وأهلها قال المهندس نجيب ساويرس: " البلد….؟؟ البلد جميلة وناسها أحلى ناس واخف دم وشعبنا جدع وشهم وعاجبانى جدا بحلوها ومرها".

وعن الذين يثيرون سخطه قال المهندس نجيب ساويرس: "ماعدا الناس الحشرية اللي بتدخل في شؤون غيرها وحياتهم…".

جاء رد المهندس نجيب ساويرس عندما استفزه أحد المتابعين قائلا: "أنت تقدر تمشي لأي بلد تانية.. قاعد فيها ليه وهي مش عاجباك؟".

وقال نجيب ساويرس، في تصريحات سابقة: "إحنا عائلة بتحب مصر أكثر من نفسنا ودايبين في حب مصر..."