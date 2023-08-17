ياسمين أشرف: دخلت المسرح بالصدفة وجائزة المهرجان القومي شجعتني على الاستمرار (صور)

حصدت الفنانة الشابة ياسمين أشرف على جائزة أفضل ممثلة صاعدة مناصفة بالدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، وذلك عن دورها في مسرحية "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" لفريق مسرح كلية إعلام جامعة القاهرة.

ياسمين أشرف

وعبرت ياسمين أشرف في تصريح لـ "فيتو" عن سعادتها بحصولها على الجائزة والتي لم تتوقعها، قائلة: "مكنتش متوقعة إني أفوز وكان كل أملي فقط أن لجنة تحكيم العروض تشوف أني عندي موهبة وقادرة على تقديم الشخصية وإقناعهم بأدائي".

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ياسمين أشرف، فيتو

حفل ختام المهرجان القومي للمسرح

وعن سبب عدم حضورها حفل الختام، تابعت: "لظرف طارئ لم أستطع أن أتواجد في حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز.. وحقيقي كان نفسي أكون هناك واستلم جائزتي بنفسي.. وكان نفسي أشوف لجنة التحكيم وأسلم عليهم وأشكرهم".

وأضافت ياسمين أشرف: "وقت الحفل وإعلان فوزي كنت في البيت وحرفيا كنت طايرة من الفرحة.. الجائزة حقيقي فرقت معايا جدا وشجعتني أني استمر وأكمل في التمثيل والمسرح".

المسرح

وعن المسرح، أردفت: "دخلت عالم المسرح بالصدفة عندما كنت في ثانية كلية لما شوفت إعلان لفرقة المسرح أنهم طالبين بنات للفرقة ومن وقتها وأنا حبيت المسرح بجد وتعلقت بيه لأني بلاقي فيه نفسي وهو شغفي الأول.. إحساس المسرح مختلف خاصة أنك بتتلقى تحية الجمهور في الحال وبعد تقديمك الشخصية مباشرة".

واختتمت: "ذلك لا يمنع أني أحب السينما أيضا وأتمنى تقديم عمل سينمائي مستقبلا والعمل مع العديد من النجوم والفنانين ممن أحبهم للغاية".

المهرجان القومي للمسرح المصري

وأقيمت فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وحملت الدورة اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".