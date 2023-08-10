ثلاثة مقاعد في القطار الأخير.. حكايات حقيقية بالقومي للمسرح.. المخرج: تحضير العرض استغرق شهرين.. وبطلات العمل يكشفن الكواليس

مسرحية ثلاثة مقاعد في القطار الأخير، "اليوم قررت الانتحار ولكني قلت لنفسي لو احتضني شخص واحد فقط.. سأتراجع"، بهذه الكلمات المؤثرة اختتم صناع العرض المسرحي "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" لفريق كلية إعلام جامعة القاهرة، حكايات حقيقية عن ثلاثة فتيات قررن إنهاء حياتهن مؤخرا نظرا لما واجهنه من ضغوطات لم يتحمنلها، سواء من أسرهن أو المقربين منهن أو بسبب تعرضهن للابتزاز.

العرض الذي قدم ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، حقق ردود فعل واسعة وإشادات عديدة من النقاد والجمهور، لما تضمنه من رسائل مهمة وقضايا مجتمعية معاصرة.

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مسرحية ثلاثة مقاعد في القطار الأخير

المسرحية مستوحاة من حكايات حقيقية ويدور حول ثلاث حالات انتحار لفتيات حدثت بالفعل، ويسلط الضوء على معاناة الفتيات والمرأة في المجتمع والتقاليد والعادات الموروثة.

العرض صمم له الإضاءة أبو بكر الشريف، ومكياج ماري روماني، وتأليف موسيقي رفيق جمال، ومدرب التمثيل باخوم عماد، استعراضات رحيل عماد، تصميم ملابس مارينا ميشيل.

"ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" حصل على جائزة أفضل عرض مسرحي مركز أول من مهرجان القاهرة المسرحي للعروض الطويلة، كما حصد العرض 8 جوائز فردية أخرى.

المخرج مايكل مجدي: قعدنا شهرين نحضر للعرض وهذا سبب طرح الفكرة

مايكل مجدي مخرج عرض "ثلاثة مقاعد في القطار الاخير" أكد أن بداية عمله مع كاست إعلام القاهرة كانت في شهر فبراير الماضي، مضيفا أن السبب كان المشاركة في مهرجان جامعة القاهرة للعروض الطويلة هذا العام.

وأضاف "مجدي" أنه ما كان يشغل تفكيره في الفترة الأخيرة هو سبب زيادة حالات الانتحار خاصة في السن الصغير وسن الشباب، قائلا: "لما اقترحت الفكرة على كاست إعلام وافقوني الرأي وأكدوا أنها بالفعل فكرة مهمة ويجب تناولها وطرح أسبابها ومناقشتها في عرض مسرحي".

المخرج مايكل مجدي، فيتو

وتابع: "أنا دايما بحب أعمل نصوص تتوافق مع كل كاست وتكون فكرتها جديدة حتى لا أكرر القديم أو نصوص قدمت قبل ذلك.. وبالفعل بدأنا التحضيرات من أول شهر مارس الماضي وحتى بداية شهر مايو قبل مهرجان الجامعة".

وأكد المخرج مايكل مجدي أنهم عملوا خلال شهرين تحت ضغط كبير ولمدة تقارب العشر ساعات يوميا في كافة مجالات وعناصر العرض المسرحي من كتابة وإخراج وبروفات وغيرها حتى يخرج للنور".

واختتم حديثه قائلا: "بالفعل عرضنا في مهرجان جامعة القاهرة وحصد العرض جائزة أفضل مسرحية وعدد من الجوائز الأخرى وشاركنا هذا العام في المهرجان القومي للمسرح".

إسراء سامح: تجربة المهرجان القومي مختلفة ولها رهبة.. ومسرح الجامعة لا يقارن

وتقول إسراء سامح إحدى بطلات العرض إن شعور العمل في مسرحيات الجامعة لا تقارن بأي شيء آخر، متابعة: "بتحس كده كونك جزء من البيت بتاعك وذكريات بتتكون في المكان ده وبيبقي في شيء مختلف دائما عن أي مسرح مهما نروح نعرض في أي مسرح بره".



وأضافت: "تجربتي في المهرجان القومي للمسرح مختلفة وكانت غير.. مكنتش عمري اتخيل اني اكون بمثل قصاد ممثلين بالثقل والجمال ده.. يعني ليه رهبة من نوع خاص خاصة في أمور تتعلق الاحترافية.. كنت حاسه اني دلوقتي داخله أؤدي بشكل محترف تمامًا وفعلا كل حاجة كانت فارقة من عرض الجامعه لعرض القومي في الشغل والإعداد لتقديم المسرحية".



وعن شخصية "بسنت" التي جسدتها بالمسرحية تابعت إسراء سامح: "الموضوع لم يكن سهلا إطلاقا فريق المسرحية كله كان بيعيش جوه الشخصيات اللي بيأديها.. وأنا بعد ما قرأت النص كونت ملامح وتفاصيل الشخصية في مخيلتي الأول حتى يصلني احساسها والحمد لله على ما قدمناه في المهرجان".



سلمى نصر: قرأت عن المرض النفسي الذي عانت منه الشخصية الحقيقية.. وأضفت تفاصيل بعد العودة للمخرج

في السياق ذاته، كشفت سلمى نصر البطلة الثانية للعرض تفاصيل الشخصية التي قدمتها ضمن المسرحية، مشيرة إلى أنها قرأت كثيرا عن المرض النفسي الذي عانت منه الشخصية قبل أن تبدأ البروفات الخاصة بها.

وأكدت "سلمى" أنها قامت بإضافة عدد من التفاصيل الأخرى للشخصية تتوافق مع النص بعد الرجوع للمخرج مايكل مجدي قائلة: "تركني أضيف هذه التفاصيل للشخصية".



وتابعت: "اقترحت أيضا أن تضاف جملة أن المرض من الممكن أن يسبب عجز في أحد الأطراف وبالفعل تمت إضافتها في مشهد ذهاب الشخصية لطبيبة نفسية وأيضا المخرج وافق على ذلك كل التفاصيل دي من خلال قرايتي عن المرض نفسه عشان اجسده صح قدر الإمكان".



وعن معرفة الجمهور لتفاصيل الشخصية الحقيقة التي جسدتها في المسرحية أردفت: "كان أمرا صعبا أن الجمهور عارف القصة الحقيقية وشكل الشخصية وتفاصيلها عشان بيبقى جاي في مخيلته توقعات معينة وأنا كممثلة بتحط تحت ضغط اني لازم اكون قد التوقعات وزيادة.. عكس لو الجمهور جاي يتفرج على عرض عادي غير معتمد على أحداث وشخصيات حقيقية".

ياسمين أشرف: قمت بتمارين للوصول لاحساس الشخصية.. والجزء النفسي كان الأصعب

ياسمين أشرف البطلة الثالثة للعرض أكدت أنها أقدمت على القيام بتدريبات وتمارين حتى تصل لإحساس الشخصية التي جسدتها في المسرحية قائلة: "كنت بعمل تمارين عشان أقدر أوصل لإحساسها وأقدر أتخيل التفاصيل اللي هقدمها.. والاستعراضات أيضا كنت بدرب كتير برضو عشان الشخصية كانت بتحب الرقص".

وتابعت: "أصعب حاجة كانت أني أوصل للجزء النفسي للشخصية والإحساس اللي اتعرضت ليه نتيجة الضغوط دي كلها سواء من أهلها أو حبيبها البي تركها في نصف الطريق أو ضغط الدكاترة في الكلية التي دخلتها رغما عنها ولم تستطع تحقيق حلمها بحبها للفن بسبب إجبار والدتها لها الالتحاق بكلية الهندسة".

وعن رد فعل لجنة التحكيم بالمهرجان أردفت "ياسمين": "خدنا تحيتنا من اللجنة وقت ما خلصنا العرض على طول واللجنة فضلت تحيي فريق العرض كاملا حوالي ٤٥ واحد ولم تقم وتغادر المسرحية فور انتهائها".

في السياق ذاته أوضحت ياسمين أشرف أن مسرح الجامعة أكثر مكان يعلم التمثيل والفن نظرا لحالة الشغف لدى كل من يعمل به، قائلة: "في مسرح الجامعة بتمثل ومحدش بيشوفك أنت بتشتغل عشان انت بتحب المسرح وهناك العديد من المواهب في مسارح الجامعات تتعلم كل شيء عن الفن والتمثيل بكافة مجالاته".

المهرجان القومي للمسرح

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

عروض المهرجان القومي للمسرح

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.