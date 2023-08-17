الأمن العام يضبط 4 هاربين من 277 حكما قضائيا
سقط فى قبضة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط 4 هاربين من 277 حكما قضائيًا فى محافظات البحيرة وبكفر الشيخ والفيوم.
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة هارب من تنفيذ 86 حُكما بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 48 سنة.
وضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة هارب من تنفيذ 58 حُكما بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 74 سنة.
كما ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ هارب من تنفيذ 80 حُكم بتهم "تبديد، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 36 سنة.
وضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم هارب من تنفيذ 53 حُكم بتهم "تبديد، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 102 سنة وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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