الخميس 17 أغسطس 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط 4 هاربين من 277 حكما قضائيا

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

سقط فى قبضة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط 4 هاربين من 277 حكما قضائيًا فى محافظات البحيرة وبكفر الشيخ والفيوم.

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 تمكن قطاع الأمن العام من ضبط  أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة هارب من تنفيذ 86 حُكما بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 48 سنة.
 

وضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة هارب من تنفيذ 58 حُكما بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 74 سنة.
 

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كما ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ هارب من تنفيذ 80 حُكم بتهم "تبديد، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 36 سنة.
 

وضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم هارب من تنفيذ 53 حُكم بتهم "تبديد، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 102 سنة  وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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قطاع الأمن العام مركز شرطة كوم حمادة سيدي سالم بكفرالشيخ كوم حمادة كفرالشيخ مركز شرطة سيدي سالم

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