بالاسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح الإذن لـ 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية.
وزارة الداخلية قـرار رقم 1268 لسنة 2023
وتضمن القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1268 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض امساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم مصطفى عمرو أحمد حلمى - وآخرهم يوسف آدم محمد آدم موسى)
أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:
1 السيد/ مصطفى عمرو أحمد حلمى القاهرة 13/11/1994 الكندية
2 السيد/ أحمد محمد مجدى محمد حافظ القاهرة 29/7/2003
3 السيد/ محمد أيمن إمام حسنين حسن القاهرة 12/4/1995
4 السيد/ أحمد حسن خالد السيد العربانى دمياط 15/1/1999
5 السيد/ أحمد تامر محمد إبراهيم إسماعيل الشرقية 25/5/2004
6 السيد/ أحمد عاطف يوسف طه حسانين القاهرة 25/9/1988 الهولندية
7 السيدة/ كرستين أنسى إبراهيم متى القاهرة 1/12/1987
8 السيدة/ أمانى محمد رزق عبد الوهاب الدقهلية 21/8/1974
9 السيدة/ هبة أحمد حسين قاسم إبراهيم الإسكندرية 2/4/1983
10 السيدة/ تسنيم محمد كمال محمد محمود الشرقية 1/8/2007
11 السيدة/ وفاء عبد الخالق عبد الحافظ حجى المنوفية 18/9/1982
12 السيدة/ يمنى إبراهيم السيد محمد عكاشة الغربية 25/9/1997
13 السيدة/ سميرة عصام الدين مصطفى السيد الأدهم بورسعيد 29/1/1985 التركية
14 السيدة/ هالة خليل حامد محمد الفار السويس 30/9/1994
15 السيد/ ياسين محمد نايف الشاعر فلسطين 26/2/2000 الفلسطينية
16 السيد/ صبحى نبيل أحمد ثابت سليمان زعرب فلسطين 6/2/1994
17 السيد/ محمد محمود السعيد فهمى محمد الدقهلية 20/9/1978 البريطانية
18 السيد/ أدهم سمير محمد أحمد عرفيه الإسماعيلية 1/1/2001 الإيطالية
19 السيد/ إسماعيل خالد حشمت صدقى الجيزة 16/12/2000 الفرنسية
20 السيد/ بيتر عماد ناصيف غبريال القاهرة 13/8/1996 الروسية
21 السيد/ يوسف آدم محمد آدم موسى قطر 30/7/2004 التشادية
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