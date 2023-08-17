الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية بمركز طوخ

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

نظمت جامعة بنها، قافلة بيطرية بقرية كفر عابد مركز طوخ وذلك في إطار مبادرة "احنا معاك"، والتي أطلقتها الجامعة لرعاية الأسرة المصرية.

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مواقف بنها

حبس متهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في القليوبية

وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمانى عباس عميدة كلية الطب البيطرى، وإشراف الدكتور أشرف عواد عبد التواب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية.

وشارك في القافلة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم الجراحة وطب الحيوان والولادة وقسم أمراض الطيور والأرانب والزملاء بالمستشفى البيطري بالاضافة الى عدد من طلاب الكلية.

وقامت القافلة بالكشف وصرف العلاج بالمجان ل 85 حالة بيطرية متنوعة اشتملت على أمراض الباطنة والأمراض المعدية والسونار بالإضافة إلى قطعان من الدواجن.
الجدير بالذكر أم مبادرة "احنا معاك" أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها فى قرية كفر عابد دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية وشارك فيها 10 كليات على مستوى الجامعة ومركز دعم الابتكار وريادة الأعمال، وجاري تنظيمها في باقي القرى حيث تستمر لمدة 3 شهور.

وتشمل المبادرة رعاية للأسرة المصرية من كافة النواحي الصحية والتثقيفية ومحو الأمية عن طريق عمل استبيانات للتعرف على متطلبات أهالي القرية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال وذلك لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور ناصر الجيزاوي الطب البيطري بالقليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يصدر قرارات وتكليفات جديدة

"السعيد" يصدر قرارا بتشكيل مجلس جامعة بنها الأهلية

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مواقف بنها

بأحدث التقنيات، رمد بنها تعلن توفير خدمات السونار

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

التجديد لمحافظ البنك المركزي الأبرز، قرارات جمهورية قوية خلال ساعات

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم 17-8-2023

تنسيق كلية إعلام من علمي علوم 2023، مؤشرات المرحلة الثانية

اتحاد الغرف التجارية يشكل هيئة مكتبه، محمود وأبو العيون نائبان والفيومي أمين الصندوق

الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة باختيار أحمد مرتضى قائما بأعمال رئيس النادي

الأهلى، هل يفكر كولر في الاعتماد على ثنائى الفريق لحل الأزمة الهجومية؟

لقاء الخميسي توجه رسالة خاصة لجمهورها

Advertisements

منوعات

المزيد

برج كهرباء يطير في الهواء رغم ثقل وزنه بالصين

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

فتاة تشتري جميع علب الفول السوداني في الطائرة لسبب غريب

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

المزيد

خدمات

المزيد

حالة الطقس غدا الجمعة 18-8-2023 في مصر

إعلان هام لحملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة من وزارة الأوقاف

شروط التحويل لكلية الزراعة بجامعة عين شمس

فتح التسجيل لبرنامج ماجستير العلوم في هندسة الشبكات الكهربية الذكية بجامعة حلوان

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

أشهر 10 أحاديث يتداولها الناس ولا يعرفون أنها قدسية

ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية