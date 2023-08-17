الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس متهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في القليوبية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بمحافظة القليوبية بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاشتراك مع آخر هارب إدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص بقصد الاتجار بمنطقة طوخ.

 

كانت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص بالقليوبية.
 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بمسكن أحدهما.
 

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، وبحوزته (25 فرد خرطوش)، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار بالإشتراك مع المتهم الثانى. 
 

وتم استهداف محل إقامة المتهم الثانى وتبين "عدم تواجده" وبالتفتيش فى حضور شقيقه عثر على (عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى تعديل وإصلاح الأسلحة النارية – 3 قطع أسلحة بيضاء)، وأقر الآخير بأن المضبوطات تخص شقيقه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محافظة القليوبية النيابة العامة القليوبية طوخ وزارة الداخلية مكافحة الأسلحة والذخائر مركز شرطة طوخ مديرية أمن القليوبية

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالعياط

أخبار الحوادث اليوم.. تأييد تغريم عباس أبو الحسن 20 ألف جنيه في سب وقذف هاني شاكر.. قرار جديد من النيابة في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات..مقتل شخص على يد 3 أشقاء ووالدهم فى المنوفية

إصابة 8 أشخاص باختناق إثر تسرب غاز داخل شركة نقل أموال بمدينة نصر

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى المحور

إصابة عامل بطلق ناري في ظروف غامضة بمنشأة القناطر

النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار عقار الحضرة القبلية بالإسكندرية (صور)

تحريات مصرع طفلة بالهرم: اختل توازنها خلال اللهو بشرفة الشقة بالطابق العاشر

تأييد تغريم عباس أبو الحسن 20 ألف جنيه في سب وقذف هاني شاكر

الأكثر قراءة

مع قرب الانتخابات الرئاسية، تفاصيل تكليف الرئيس للحكومة وإقالتها

رغم العرض المالي الجيد، كولر يرفض بشكل قاطع انتقال هذا اللاعب للدوري القطري

أسعار الذهب اليوم الخميس آخر تحديث

صورة أثارت الجدل، زيزو يوقع للشباب السعودي في أحد المطاعم رغم نفي مرتضى منصور

تنسيق كلية الآداب 2023، مؤشرات المرحلة الثانية والتنسيق الداخلي للأقسام

رغم انخفاضها عالميا، الثروة الداجنة: ارتفاع أسعار الأعلاف بمصر متعمد وموجه ضد الدولة

أمير فؤاد، حكاية شاب قاوم إصابته بالنخاع الشوكي بالعزف على الجيتار بكافيهات إسكندرية (فيديو وصور)

حبس متهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في القليوبية

Advertisements

منوعات

المزيد

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

طفل صيني يشكو والدته للشرطة ويطالب بوضعه في دار أيتام لسبب غريب

وزيرة الخزانة الأمريكية تعلق على تناولها فطر الهلوسة في الصين

ألمانيا توافق على مشروع قانون يبيح زراعة واستخدام الماريجوانا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الخميس 17-8-2023 في الأسواق

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 16-8-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-8-2023 في نهاية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية