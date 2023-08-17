حبس متهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في القليوبية

أمرت النيابة العامة بمحافظة القليوبية بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاشتراك مع آخر هارب إدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص بقصد الاتجار بمنطقة طوخ.

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص بالقليوبية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بمسكن أحدهما.



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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، وبحوزته (25 فرد خرطوش)، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار بالإشتراك مع المتهم الثانى.



وتم استهداف محل إقامة المتهم الثانى وتبين "عدم تواجده" وبالتفتيش فى حضور شقيقه عثر على (عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى تعديل وإصلاح الأسلحة النارية – 3 قطع أسلحة بيضاء)، وأقر الآخير بأن المضبوطات تخص شقيقه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

