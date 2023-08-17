الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مواقف بنها

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات قريتي طحلة وميت العطار، وتفقد أعمال إنشاء دورات مياه خدمة للمترددين على موقف سيارات بنها العمومي.

تحرير 107 محاضر للمخابز المخالفة في القليوبية

اليوم، محافظ القليوبية يفتتح عددا من المشروعات بقليوب

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير موقف سيارات قريتي ميت العطار وطحلة، حيث تم عمل تندات حديدية بطول الموقف ورصف الأرضية ببلاط الإنترلوك وذلك لاستيعاب جميع السيارات الموجودة بالموقف للعمل على تيسير الحركة المرورية والتخفيف على المواطنين والعمل على راحتهم.

كما تفقد المحافظ موقف سيارات بنها العمومي، حيث تم إنشاء 17 دورة مياه للسيدات و17 دورة مياه للرجال وذلك لخدمة المواطنين المترددين على الموقف، ووجه المحافظ بالحفاظ على دورات المياه والعمل على صيانتها وتخصيص عامل نظافة لها.

وجاءت الجولة بحضور كل من اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمهندس محمد مرعي رئيس مدينة بنها والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان بالقليوبية.

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عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان محمد مرعي رئيس مدينة بنها محافظ القليوبية

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