حملة أمنية بأسيوط تضبط 43 قطعة سلاح ناري و6 قضايا مخدرات
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة البدارى؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
حملة أمنية بأسيوط.. تضبط 43 قطعة سلاح ناري و6 قضايا مخدرات
وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 43 قطعة سلاح ناري.. عبارة عن (15 بندقية آلية – 13 بندقية خرطوش – 15 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (30 متهما " لعدد 13 منهم معلومات جنائية").
وضبط 6 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين") بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (314) حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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