الأرصاد: الطقس أقل من المعدلات الطبيعية على جميع أنحاء البلاد (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم أقل من المعدلات الطبيعية على معظم أنحاء البلاد حيث تسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى من 33 حتى 34 درجة مئوية، وذلك نتيجة تعرض البلاد إلى كتل هوائية قادمة من أوروبا.

وأضافت منار، خلال برنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى، أن نسب الرطوبة تستمر مرتفعة حتى نهاية شهر أغسطس ولكن نظرا لوجود منخفض جوي فى طبقات الجو العليا يخفف من الشعور بنسبة الرطوبة، كما أن نشاط الرياح يشعر بأن الطقس لطيف.

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وتابعت، أن حركة الملاحة مستقرة فى المتوسط وأصبح مهيأ للسباحة ولكن ما زالت الأمواج مرتفعة بالبحر الأحمر، كما أن هناك احتمالية سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس حيث تنخفص انخفاضًا طفيفًا يسود طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، غائم جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 34

القاهرة: المحسوسة: 36

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 34

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 36

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 35

6 أكتوبر: 37

بنها: الصغرى 25 والعظمى 34

بنها المحسوسة: 36

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 31

الإسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 24 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 22 والعظمى 35

سيوة: المحسوسة: 37

كاترين الصغرى 16 والعظمى 33

كاترين: المحسوسة: 35

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 32

بورسعيد: المحسوسة: 35

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 34

الزقازيق: المحسوسة: 36

الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 35

الإسماعيلية: المحسوسة: 37