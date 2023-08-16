الأربعاء 16 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة وتحذر المصطافين (فيديو)

حالة الطقس في مصر،
حالة الطقس في مصر، فيتو

حالة الطقس، حذر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع الأمواج علي شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط.

ارتفاع الأمواج بالشواطئ

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان بقناة "دي إم سي": "ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط تصل إلى 2.5 متر فيما تصل على البحر الأحمر إلى 3 أمتار، لذلك أعمال التنزه داخل البحر بالنسبة للمصطافين غير مهيأة على الإطلاق لتجنب الغرق".
 

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حالة الطقس 

ولفت إلى أن طقس البلاد يشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، بسبب التأثر بإمتداد العروض الوسطى القادم من جنوب أوروبا الذي يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.
 

حالة الطقس اليوم الأربعاء 16 -8-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 16-8-2023 فى مصر

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدل صباحًا، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.  

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على سيناء، معتدل ليلًا.

وتكون هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من جنوب سيناء تصل إلى حد السيول على سانت كاترين ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد والوجه البحرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد على فترات متقطعة.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة في فصل الصيف تسجل في شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.


ويساعد ذلك أيضًا في تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التى قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان  خلال ساعات الليل المتأخرة وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن يكون معدل درجات الحرارة في شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية  وقد تتخلله موجات شديدة الحرارة ولكن لن تكون موجات طويلة.

 

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