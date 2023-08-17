جريزمان: الدوري الإسباني الأفضل في العالم

الدوري الإسباني، أكد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، أنه متفائل بفرص فريقه في بداية الموسم، مؤكدا أنه يتمنى صناعة التاريخ مع الروخيبلانكوس.

وأكد جريزمان في تصريحات أن التعاقدات الجديدة التي أبرمها أتلتيكو مدريد اندمجت بشكل جيد للغاية في الفريق وأنه يسعى نحو أفضل ما يمكن تحقيقه.

وأوضح: "لدي رغبة ونهم شديدين، رغبة في التحسن وإحراز الأهداف وصناعتها والتتويج بالليجا، المنافسة على التشامبيونز وكأس الملك".

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وواصل: "التطور مقارنة بالعام الماضي وإحراز 16 أو 17 هدفا سيجعلني هداف الفريق تاريخيا، وهو أمر يثيرني".

الدوري الإسباني لا مثيل له

وأوضح جريزمان أن الدوري الإسباني لا مثيل له، معتبرا: "إنه الدوري الأفضل. تروقني الليجا للغاية. هي الأفضل في العالم".

كما تمنى الفرنسي سرعة تعافي لاعبي ريال مدريد، تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو اللذين تعرضا لإصابتين قويتين خلال فترة الإعداد قبل الموسم الجديد.

وأكد المهاجم الفرنسي أن اللاعبين من الأعمدة الأساسية للريال، مذكرا بأن الأتلتي لن يستطيع في بداية الموسم الاعتماد على قائده كوكي الذي أصيب خلال الجولة الافتتاحية لليجا أمام غرناطة.

وأضاف "هما لاعبان مهمان بشدة بالنسبة لفريقهما في نهاية المطاف، تماما كإصابة كوكي، قائدنا، ولاعب مهم للغاية بالنسبة لنا لكن هذه هي كرة القدم وأثق في وجود أناس خلفنا يتمتعون بالكفاءة لتقديم نفس المستوى، يجب الثقة في اللاعبين".



وعلي صعيد اخر كشف الوافد الجديد لنادي ريال مدريد، الحارس كيبا أريزابالاجا، والذي انضم على سبيل الإعارة من تشيلسي عن سعادته بالانتقال للميرنجي هذا الصيف.

كيبا يتحدث عن الانضمام إلى ريال مدريد



وقال كيبا خلال مؤتمر تقديمه "أشكر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، كما أنني أريد مواساة أردا جولر وتيبو كورتوا وميليتاو".



وأشار: "جولر وكورتوا وميليتاو يعيشون أصعب لحظاتهم في عالم كرة القدم بسبب الإصابة، يجب عليهم التعامل بكثير من الشجاعة".

وأضاف: "اليوم هو واحد من أهم وأكثر الأيام تميزا في مسيرتي الرياضية، كما أنني فخور للغاية بالانضمام لريال مدريد".



وتابع كيبا: "أخوض تحدي اللعب في صفوف ريال مدريد، بحماس كبير مع العمل الجاد والالتزام والإخلاص".

ونوه: "نأمل أن تكون هذه مرحلة رائعة نستطيع فيها حصد العديد من البطولات، لنجعل أسطورة هذا الفريق أكبر بكثير.. شكرا جزيلا للجميع وهلا مدريد".

وأتم: "أتمنى أن يقرر ريال مدريد، الإبقاء علي، بعد انتهاء فترة الإعارة".