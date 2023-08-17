الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

محاكمة 3 متهمين بقتل شاب في الزاوية الحمراء 12 سبتمبر

متهم، فيتو
متهم، فيتو

حددت نيابة شمال القاهرة الكلية جلسة 12 سبتمبر لنظر أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين لاتهامهم بقتل شاب بالزاوية الحمراء بسبب خلافات مالية. 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص، وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وعثرت على جثمان المجني عليه، مصابًا بعدة طعنات.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهم استعان بأصدقائه لسرقة المجني عليه والاستيلاء منه علي مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه وعندما رفض الأخير قام بطعنه ليلقي مصرعه في الحال. 

Advertisements


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

محكمة جنايات القاهرة نيابة شمال القاهرة قسم شرطة الزاوية الحمراء اخبار الحوادث

مواد متعلقة

بصحبة شقيقه، أول صور للمتهم بقتل حماه في الوراق

إحالة 3 متهمين بقتل شاب في الزاوية الحمراء للجنايات

اعترافات المتهم بقتل صديقه في بولاق الدكرور

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

التجديد لمحافظ البنك المركزي الأبرز، قرارات جمهورية قوية خلال ساعات

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم 17-8-2023

تنسيق كلية إعلام من علمي علوم 2023، مؤشرات المرحلة الثانية

اتحاد الغرف التجارية يشكل هيئة مكتبه، محمود وأبو العيون نائبان والفيومي أمين الصندوق

الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة باختيار أحمد مرتضى قائما بأعمال رئيس النادي

الأهلى، هل يفكر كولر في الاعتماد على ثنائى الفريق لحل الأزمة الهجومية؟

لقاء الخميسي توجه رسالة خاصة لجمهورها

Advertisements

منوعات

المزيد

برج كهرباء يطير في الهواء رغم ثقل وزنه بالصين

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

فتاة تشتري جميع علب الفول السوداني في الطائرة لسبب غريب

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

المزيد

خدمات

المزيد

حالة الطقس غدا الجمعة 18-8-2023 في مصر

إعلان هام لحملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة من وزارة الأوقاف

شروط التحويل لكلية الزراعة بجامعة عين شمس

فتح التسجيل لبرنامج ماجستير العلوم في هندسة الشبكات الكهربية الذكية بجامعة حلوان

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

أشهر 10 أحاديث يتداولها الناس ولا يعرفون أنها قدسية

ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية