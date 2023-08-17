الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

جواو فيليكس يقترب من الانضمام لبرشلونة لهذا السبب

جواو فيليكس،فيتو
جواو فيليكس،فيتو

برشلونة، كشفت تقارير صحفية عن تغير موقف برشلونة من التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد، في الساعات القليلة الماضية. 

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن موقف نادي برشلونة تغير بعد تولي ديكو منصب المدير الرياضي للنادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة: "ديكو يعتبر من المعجبين بقدرات جواو فيليكس، على عكس ماتيو أليماني المدير الرياضي السابق للنادي الكتالوني".

وأشار التقارير، إلى أنه من المتوقع حدوث تحركات من قبل برشلونة نحو جواو فيليكس في الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من أن الأولوية في الوقت الحالي لضم ظهير أيمن.

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وبات أتلتيكو مدريد مستعدا لبيع جواو فيليكس في أقرب وقت ممكن، سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، خاصة وأنه خرج تماما من حسابات الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للفريق.

يذكر أن تقارير صحفية سابقة أكدت أن برشلونة لن يوقع مع فيليكس، إلا في حالة رحيل أي من أنسو فاتي وفيران توريس.

خطة مانشستر سيتي لخطف نجم برشلونة 

وكانت  تقارير صحفية كشفت عن خطة مانشستر سيتي لخطف أحد جواهر برشلونة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي كان يريد التعاقد مع الجناح الإسباني الشاب، صاحب الأصول المغربية، لامين يامال.

وينتهي عقد يامال 16 عامًا مع نادي برشلونة، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم تجديد عقده حتى الآن.

وأضافت الصحيفة الاسبانية أن السيتي كان ينوي التوقيع مع يامال، ومن ثم إعارته لجيرونا "المملوك أيضًا لمجموعة سيتي فوتبول" بسبب صغر سنه.


وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة اللاعب هي الاستمرار في برشلونة وكتابة تاريخ جديد مع النادي الكتالوني.

ومن المتوقع أن ينتهي برشلونة من ملف تجديد عقد يامال، بمجرد التخلص من اللاعبين الزائدين عن الحاجة، مثل سيرجينو دست وكليمينت لينجليت.

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