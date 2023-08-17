الإحصاء: ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 52.7%

أسعار الأجهزة الكهربائية، شهدت أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية ارتفاعا بنسبة (52.7%) خلال يوليو مقارنة بـ يوليو 2022، وذلك طبقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

التغير السنوي في أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (41.5%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (35.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (31.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (52.7%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (40.6%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (47.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (40.1%).

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نسبة ارتفاع أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة على أساس شهري

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (1.8%) وذلك للأسباب التالية:

1- ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.7%)

2- ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.6%)

3- ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.7%)

4- ارتفاع أسعار مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.7%)

5- ارتفاع أسعار مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.8%)

6- ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%).

وفي وقت سابق قال جورج سدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة:"بدأنا ندخل في مرحلة الركود في ظل ارتفاع الأسعار ونقص السلع".

ارتفاع كبير في أسعار الأجهزة الكهربائية

وأضاف أن أسعار الأجهزة الكهربائية منذ 2022 حتى يناير 2023 زادت بنسبة 100% بسبب جائحة كورونا وتعويم الجنيه، ثم زادت مرة أخرى بنسبة تتراوح ما بين 35 إلى 50% مؤخرا".

أسعار المراوح والتكييفات

وقال:"سعر المروحة اللى كانت بـ 600 جنيه دلوقتي بقت 1250 جنيها وهناك مراوح أخرى بـ3000 جنيه بثمن تكييف زمان، واسعار التكييف تبدأ من 13000 جنيه حتى 38000 جنيه".

طفرة في صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية والصناعات الهندسية

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف بشأن ارتفاع صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية والصناعات الهندسية.

وأظهرت أحدث بيانات، استمرار ارتفاع صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية والصناعات الهندسية خلال شهر يونيو الماضي وخلال النصف الأول من عام 2023 أيضا.



وكشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا طفيفًا خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة زيادة 1%، حيث بلغت 2.002 مليار دولار مقابل 1.982 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2022، كما زادت صادرات القطاع خلال شهر يونيو 2023 بنسبة 4% حيث بلغت 339.7 مليون دولار مقارنة بـ 327.6 مليون دولار في يونيو 2022.