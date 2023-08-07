طفرة في صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية والصناعات الهندسية (إنفوجراف)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف بشأن ارتفاع صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية والصناعات الهندسية.

وأظهرت أحدث بيانات، استمرار ارتفاع صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية والصناعات الهندسية خلال شهر يونيو الماضي وخلال النصف الأول من عام 2023 أيضا.



وكشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا طفيفًا خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة زيادة 1%، حيث بلغت 2.002 مليار دولار مقابل 1.982 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2022، كما زادت صادرات القطاع خلال شهر يونيو 2023 بنسبة 4% حيث بلغت 339.7 مليون دولار مقارنة بـ 327.6 مليون دولار في يونيو 2022.

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