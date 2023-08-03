الجمعة 04 أغسطس 2023
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اقتصاد

شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف تأثير رفع سعر الفائدة على القطاع

الأجهزة الكهربائية،
الأجهزة الكهربائية، فيتو

أكد حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن  رفع سعر الفائدة  يترك تأثيرًا سلبيًّا في القطاع الصناعي.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن ارتفاع سعر الفائدة، مع زيادة التكلفة الإنتاجية يؤثر بالطبع في المنافسة التصديرية مع الدول الأخرى ويجعلها غير عادلة.

 

 وأوضح أن قرار رفع سعر الفائدة، سوف يترك أعباء إضافية على الصناعة والتي بالفعل تعاني أعباء أخرى تتمثل في صعوبة تدبير العملة  الصعبة  اللازمة لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج.

 

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ولفت إلى أن هناك معوقات تواجه القطاع الصناعي في التوقيت الراهن والتى بالطبع تترك تأثيرا واضحا بالقطاع تتمثل في  نقص المواد الخام والواردات والتي تؤدي إلى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمنشآت الصناعية نتيجة نقص مستلزمات الإنتاج، فضلا عن نقص الدولار وهي الأزمة التى يعانى جميع الصناع في كافة القطاعات.

 

 وقال إن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من بذل الجهود  لتوطين الصناعة  مما يساهم في الارتقاء بتنافسية المنتج المصري، لافتا إلى أن زيادة تنافسية المنتج المصرى تساهم في إتاحة المزيد من الفرص بالأسواق الخارجية.

البنك المركزي يقرر رفع أسعار الفائدة 1%

 

قررت لجنة  السياسة النقديـة للبنك المركــزي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بنسبة 1%

 

اجتماع البنك المركزي اليوم

وجاء قرار اجتماع البنك المركزي فيما يخص السياسة النقدية، وتحديد أسعار العائد نتيجة لعدة معطيات محددة أسفرت عن الرفع على سعري عائد الإيداع والإقراض.

 

وحول كيفية إقرار لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة فهي كالتالي:

 

معايير تحديد أسعار الفائدة 

​تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

 

وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

البنك المركزي المصري، فيتو

ويتم على الجانب المحلي، متابعة المتغيرات التالية:  التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.

 

أما على الجانب الدولي، فتتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية​.

 

الأسواق تترقب نتائج اجتماع البنك المركزي.. الخبراء يتوقعون تثبيت سعر الفائدة.. ويكشفون تأثير قرار رفع الفائدة على الاقتصاد المصري

بنك إنجلترا المركزي يقرر رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس

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حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية غرفة الصناعات الهندسية الصناعات الهندسية ارتفاع سعر الفائدة

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