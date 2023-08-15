الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تحرير 107 محاضر للمخابز المخالفة في القليوبية

مخابز مخالفة بالقليوبية،
مخابز مخالفة بالقليوبية، فيتو

شنت مديرية التموين بالقليوبية عدة حملات للمديرية والإدارات لضبط المتلاعبين بالسلع والمنتجات الغذائية، أسفرت الحملة عن تحرير 107 محاضر للمخابز بسب المخالفات.  

اليوم، محافظ القليوبية يفتتح عددا من المشروعات بقليوب

محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 11 مشروعا خدميا بـ طوخ

وجاءت الحملات بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات محافظ القليوبية اللواء  عبد الحميد الهجان وتوجيهات عيد عبدالله أبوزيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبيه منال إحسان وكيلة مديرية تموين القليوبية. 

Advertisements

وأسفرت الحملات عن التالي:

إدارة تموين قليوب

 تم تحرير ٣٩ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وسجل تفتيش كما تم تحرير محضر جنح لتجميع خبز بلدي مدعم والإتجار فيه.

 

إدارة تموين الخانكة

-تحرير  ١٧ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين والتصرف في  ٦٩ شيكارة دقيق بلدي مدعم 
-تحرير  ٢ محضر جنح لمستودع بوتاجاز للغلق في أوقات العمل المصرح بها.
-تحرير  ٢ محضر جنح لمخابز بلدية لتجميع دقيق بلدي مدعم وتم التحفظ على ٤ شكائر دقيق كما تم -تحرير محضر جنح لمخبز بلدي للاستيلاء على المال العام.

 

إدارة تموين القناطر الخيرية

- تم تحرير  ٧ محاضر جنح لتجار سجائر للبيع ازيد من السعر الرسمي.

 

حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية

- تحرير  ٣٢ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمه تشغيل وسجل تفتيش وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

 

حملة إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة

- تحرير ١٧ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمه تشغيل.

 

حملة إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة 

- تحرير ١٤ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل.

 

حملة إدارة تموين بندر ومركز بنها 

- تحرير ٥ محاضر جنح لأنشطة مختلفة للعمل بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحيه وعدم الإعلان عن الأسعار.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مديرية تموين القليوبية مديرية التموين بالقليوبية

مواد متعلقة

اليوم، محافظ القليوبية يفتتح عددا من المشروعات بقليوب

تموين الجيزة: ارتفاع عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي إلى 258 محلا

"تموين القليوبية" تتحفظ على حمولة سجائر مجهولة المصدر

تموين الشرقية: ضبط 11 مخبزا مخالفا في بلبيس

الأكثر قراءة

جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

تقارير عالمية تؤكد اقتراب محمد صلاح من الدوري السعودي

تنسيق الجامعات 2023، خطوات ترتيب رغبات طلاب المرحلة الثانية على موقع التنسيق

البنك المركزي الروسي يقرر رفع سعر الفائدة 3.5% في اجتماع طارئ

الأهلي يجمد ملف التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا

كرة اليد، منتخب الناشئين يصل القاهرة بعد ختام مونديال كرواتيا

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع محمد شحاتة

وزارة التعليم العالي في السودان تقرر إيقاف الدراسة بجميع الجامعات

Advertisements

منوعات

المزيد

ارتفاع قياسي في أعداد المشردين بأمريكا

إجلاء أكثر من نصف مليون شخص بسبب إعصار "لان" باليابان، ومشاهد مرعبة لشدة الإعصار (فيديو)

اليابان تتأهب لاستقبال الإعصار لان تزامنا مع أسبوع العطلات

إيطالي يسقط من قمة جبل بسبب الـ "سيلفي"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 15-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 15-8-2023

المزيد

انفوجراف

للمصريين بالخارج.. تفاصيل وثيقة "معاش بكره" بالدولار (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الفجر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

ما حكم تهذيب المرأة لحاجبيها وعلاقته بالنمص المنهي عنه شرعا؟.. أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية