تحرير 107 محاضر للمخابز المخالفة في القليوبية

شنت مديرية التموين بالقليوبية عدة حملات للمديرية والإدارات لضبط المتلاعبين بالسلع والمنتجات الغذائية، أسفرت الحملة عن تحرير 107 محاضر للمخابز بسب المخالفات.

وجاءت الحملات بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وتوجيهات عيد عبدالله أبوزيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبيه منال إحسان وكيلة مديرية تموين القليوبية.

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وأسفرت الحملات عن التالي:

إدارة تموين قليوب

تم تحرير ٣٩ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وسجل تفتيش كما تم تحرير محضر جنح لتجميع خبز بلدي مدعم والإتجار فيه.

إدارة تموين الخانكة

-تحرير ١٧ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين والتصرف في ٦٩ شيكارة دقيق بلدي مدعم

-تحرير ٢ محضر جنح لمستودع بوتاجاز للغلق في أوقات العمل المصرح بها.

-تحرير ٢ محضر جنح لمخابز بلدية لتجميع دقيق بلدي مدعم وتم التحفظ على ٤ شكائر دقيق كما تم -تحرير محضر جنح لمخبز بلدي للاستيلاء على المال العام.

إدارة تموين القناطر الخيرية

- تم تحرير ٧ محاضر جنح لتجار سجائر للبيع ازيد من السعر الرسمي.

حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية

- تحرير ٣٢ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمه تشغيل وسجل تفتيش وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

حملة إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة

- تحرير ١٧ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمه تشغيل.

حملة إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة

- تحرير ١٤ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل.

حملة إدارة تموين بندر ومركز بنها

- تحرير ٥ محاضر جنح لأنشطة مختلفة للعمل بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحيه وعدم الإعلان عن الأسعار.

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