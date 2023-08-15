اليوم، محافظ القليوبية يفتتح عددا من المشروعات بقليوب

يفتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، عدد من المشروعات بمدينة قليوب وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي وذلك في مجالات الصحة والتعليم.

تأتي الخطوة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ ١٥٥، واستمرارًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة القليوبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير جميع الخدمات ورفع كفاءتها بجميع المناطق

اكد المحافظ بأن تلك المشروعات ستعُود بالنفع على مواطني المحافظة، لدفع قاطرة التنمية المستدامة والشاملة بكافة القطاعات

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وأكد المحافظ، أن رئيس الجمهورية يولي قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية أهمية كبيرة، ويوجه دائما بتوفير الدعم الكامل لهذه القطاعات من خلال توفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة هذه القطاعات.

تفقد مستشفى طوخ المركزي

في وقت سابق قام "المحافظ" بجولته مستشفى طوخ المركزي والتي تبلغ مساحتها مساحة 3000 م2 تقريبًا بإجمالي مسطح عام للمستشفى 15 ألف متر، بتكلفة 308 مليون جنيه وأوضح المحافظ، أن نسبة تنفيذ الأعمال الإجمالية بلغت حوالي 85%، وتم الانتهاء من أعمال المبنى الخارجي بنسبة 90%، وتم الانتهاء من المرافق الداخلية (الصرف الصحي والكهرباء) بنسبة 90%، وفي المبنى الداخلي الرئيسي جاري استكمال أعمال سيراميك الحوائط والأرضيات والحمامات وتجاليد الجرانيت وأعمال البلاط والدهانات، كما أنه جاري الانتهاء من أعمال التركيب بفراغات العمليات، كما يجري الآن العمل بأعمال بياض الواجهات وأعمال الجرانيت السفلي، وفيما يخص المصاعد فإنه جار العمل في تركيب المصعد الأخير وبذلك يصبح إجمالي عدد المصاعد التي تم تركيبها 7 مصاعد، وتم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي الخارجي للمستشفى وتم الانتهاء من توصيل الكابل الكهربائي الخارجي للمستشفى.



وأكد أن قطاع الصحة شهد تطورا ملحوظًا خلال الثلاث سنوات السابقة وتعددت الإنجازات، حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها عدد 35 مشروع بتكلفة 3.050.8 مليار جنيه، حيث تم الإنتهاء من مستشفى قها المركزي بتكلفة بلغت 322.8 مليون، وتم الانتهاء من مستشفى كفر شكر المركزي باعتماد 511 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من مستشفى الخانكة المركزي باعتماد 400 مليون جنيه.



بالإضافة إلى دفع الأعمال بمستشفى القناطر الخيرية بإعتماد مبلغ 283 مليون جنيه، كما تم دفع الأعمال بمستشفى بنها التعليمي بتكلفة 446 مليون جنيه، كما تم دفع أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى ناصر العام بشبرا بتكلفة 200 مليون جنيه، كما تم متابعة تنفيذ أعمال التطوير الجاري تنفيذها لرفع كفاءة مستشفيات صدر 23 يوليو (150 مليون جنيه - شبين القناطر ( مليار جنيه) وحميات بنها وحميات طوخ باعتماد 90 مليون جنيه.