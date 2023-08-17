تفاصيل جديدة في واقعة استيلاء حارس بشركة على مليون و720 ألفا بالقليوبية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية جهودها للقبض على حارس بشركة نقل أموال لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى مليون و720 ألف جنيه، وفر هاربا، وجرى تحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد بتلقيه بلاغا من مندوب شركة نقل أموال ومقرها الرئيسي بمحافظة الغربية، يفيد بقيام حارس الأمن المرافق لهم بالسيارة بالاستيلاء على حقيبتين بهما أموال خاصة بالشركة من السيارة رقم ( ص ج ر ١٢٥ ) ماركة تويوتا، وفر هاربا.

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وكشفت تحريات المباحث بإشراف اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد السعيد رئيس فرع البحث الجنائى بشمال القليوبية، أن المتهم يدعى " خالد ح.ن" 37 سنة حارس أمن خاص، ومقيم قرية القرش قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية.

ودلت التحريات أن المتهم يعمل فى الشركة منذ حوالى 3 أيام فقط، وطلب من مرافقيه أن ينتظرهم فى السيارة وقام بتغفيلهما واستولى على حقيبتي أموال كل حقيبة بها 860 ألف جنيه بإجمالى مليون و720 ألف جنيه.