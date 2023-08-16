الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

طلائع برلمان القليوبية في زيارة لمشروعات حياة كريمة بشبين القناطر

الشباب والرياضة بالقليوبية،
الشباب والرياضة بالقليوبية، فيتو

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالقليوبية بالتعاون مع الادارة المركزية للتعليم المدنى فعاليات مبادرة صيف شبابنا "زيارة قري حياة كريمة"ضمن خطة النشاط الصيفية،  وبمشاركة ٦٠ عضوا من أعضاء برلماني الشباب والطلائع ونموذج مجلس الشيوخ من مراكز شباب إدارة شباب مدينه شبين القناطر برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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 تضمنت الزيارة الميدانية تفقد مركزي شباب " منية شبين القناطر، عرب جهينة " والمدرجين تحت مشروع حياة كريمة المشروع الرئاسى،حيث شاهد الوفد التطورات الهائله بمركز شباب منية شبين من المبني الإداري، وصالة جيمانيزم على اعلى مستوى، وغرف للعاملين بالمركز،ومكتبه، وكذلك حديقه العاب للطفل تعمل بكفاءة عالية حيث يتوافد على المركز اعداد كثيرة من اعضائه للتمتع بالخدمات المقدمة من المركز، وكذلك مركز شباب عرب جهينه تفقدوا المبني الإداري وملعب كره القدم.

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وفي ختام الزيارة ألقي  الدكتور تامر الشحات بالمعهد العالى للخدمه الاجتماعيه جامعة بنها كلمة تحدث فى عدة محاور هامه وهى تعريف المبادرة الرئاسيه "حياه كريمة " بأنها المشروع القومي لتطوير الريف المصري حيث انها مبادرة متعددة الأركان أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى عام ٢٠١٩ تهدف الى تحسين ظروف المعيشة للمواطنين المصريين وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد وذلك من خلال تحسين الخدمات والبنية التحتية وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية.

 كما تناول الفئات المستهدفة من المبادرة الأسر الاكثر اجتياجا فى التجمعات الريفيه،وكبار السن،وذوى الاحتياجات الخاصة، النساء المعيلات، والمطلقات، والايتام والأطفال،وأضاف الهدف من الزيارات الميدانية تعريف الشباب والطلائع  بحجم الانجاز المتحقق على ارض الواقع في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف ربوع مصر.

 أكد الدكتور محمود الصبروط،وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه تهتم بإنشاء وتطوير البنيه التحتيه لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ايمانا بالدور الهام والمؤثر لتلك الهيئات فى بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتطوير الخدمات المقدمة للنشء والشباب،والتعرف بالمشروعات التنموية القومية بمبادرة حياة كريمة والتى تعزز اجراءات الحماية الاجتماعية وتوفر  سبل الرعايةللمواطنين.

تأتي فعاليات الزيارة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية،وإشراف الدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وشاكر محمد مدير إدارة شباب شبين القناطر.

 

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