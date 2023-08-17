تعليم الجيزة: انطلاق امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة السبت المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة انه بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وفي إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالاستعدادات الجيدة للمدارس لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة ( الدور الثاني)، فإنه تنطلق يوم السبت الموافق 19 أغسطس وتستمر حتى الثلاثاء 29 أغسطس 2023 امتحانات الثانوية العامة ( الدور الثاني) على مستوى الجمهورية وبمختلف مدارس تعليم الجيزة للعام الدراسى 2022 /2023.

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امتحانات الثانوية العامة في الجيزة

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأن إجمالى عدد المتقدمين بلغ 19212 طالبا وطالبة موزعين على 20 ( عشرون ) لجنة أساسية و22 ( إثنان وعشرون ) لجنة احتياطية علي مستوى محافظة الجيزة وعدد 17 مركزا لتوزيع الأسئلة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والحماية المدنية وشرطة النجدة للتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة الدور الثاني.

كما أكد "سلومة" تم تجهيز عدد 40 استراحة للمعلمين والمراقبين ورؤساء اللجان وتم تزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة على أعلى مستوى.

وبالتنسيق مع مديرية الصحة تم توفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أي مشكلة.

كما شدد سلومة على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة.

وأكد عدم دخول الطلاب داخل اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية مثل الهواتف،السماعات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.

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