السبت 12 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

تبديل أوراق إجابات الثانوية العامة، أزمة تواجه وزارة التعليم كل عام، حجازي يؤكد: إجابات الطلاب لا يمكن إنكارها أو التلاعب فيها

طلاب الثانوية العامة،
طلاب الثانوية العامة، فيتو

 واقعة متكررة تواجهها وزارة التربية والتعليم كل عام، بين ادعاء طالب بالثانوية العامة، استبدال أوراق إجابته بأخرى، وتأكيد شديد اللهجة من التعليم، باستحالة حدوث مثل هذه الوقائع، وفي الساعات الماضية زعم عدد من طلاب الثانوية العامة بعد الاطلاع على أوراق إجابتهم في تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، أن الأوراق التي قدمتها لهم الكنترولات لا تخصهم، وأن شكل أوراقهم منظمة عن التي تم تصحيحها لهم، وحساب درجاتهم بناءً عليها.

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تبديل أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023
 

وخرج العديد من أولياء الأمور على مواقع التواصل الإجتماعي يشكون من تبديل أوراق إجابات الثانوية العامة أثناء الاطلاع على الأوراق وذلك عقب انتشار شائعات بشأن تبديل أوراق إجابات الثانوية العامة عبر منصات التواصل الاجتماعى.

حقيقة وجود حالات تبديل لأوراق إجابات الطلاب

 

وتعددت حالات طلاب الثانوية العامة 2023 الذين رددوا هذا الكلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وهو الأمر الذي جعل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للرد على كل ما يقال حول هذا الأمر وتوضيح الحقائق للطلاب وأولياء الأمور، حيث أصدر الوزير بيانا رسميا يؤكد فيه استحالة تغيير أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب، حيث أن هناك العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها خلال عمليات التصحيح والرصد والمراجعة كي تحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والانضباط.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في تظلمات الثانوية العامة 2023 يجد كل طالب أوراق إجابته التي لا يمكن إنكارها أو التلاعب فيها، لافتًا إلى أنه تم وضع باركود أعلى وأسفل ورقة الأسئلة وورقة اجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية لكل طالب؛ للتأكيد على أن الورقة تخص الطالب أثناء التظلم وذلك لضمان حقه عند إطلاعه على الإجابة.

 

ملامح نتيجة الثانوية العامة 2023

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مجموع 100% فى الثانوية العامة 2023، لم يحصل عليه أحد من طلاب الثانوية العامة وهناك طلاب حصلوا على الدرجات النهائية فى بعض المواد، كما تقدم للامتحان 763206 طلاب وطالبات حضر منهم 759676، ونجح منهم 598723، ورسب منهم 42348، والتحق منهم بامتحانات الدور الثانى 118605 طلاب، مشيرا أن نسبة النجاح بلغت للبنين 80.6%، والبنات 77% والنسبة العامة للنجاح 78.8%.

وكشفت الدكتور رضا حجازى عن إحصاء شهادة إتمام الثانوية العامة 2022/2023 حسب نوعية المدارس، موضحا أن نسبة النجاح بالمدارس الحكومية بلغت 84%، والمدارس الرسمية لغات 88.6%، والمدارس الخاص معان 90.4%، والمدارس الخاصة لغات 91.5%، والمدارس الخاصة بمصروفات 70%، ومدارس المنازل وخدمات 52.0%، مشيرا إلى أنه بقراءة مؤشرات نتيجة الثانوية العامة هذا العام التنسيق بالجامعات سيكون منخفضا.

وكشفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أيضًا عدد الطلاب الحاصلين على النهاية العظمى فى امتحانات الثانوية العامة وفق المواد للعام الدراسى 2022/2023، وذلك على النحو الآتي: 4049 طالبا بمادة اللغة العربية، و6131 طالبا فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، و159703 طلاب فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، و38715 طالبا فى مادة الكيمياء، و17313 طالبا فى مادة الأحياء، و16851 طالبا فى مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة، و13985 طالبا فى مادة الفيزياء، و4683 طالبا فى مادة الرياضيات التطبيقية، و18956 طالبا فى مادة الجغرافيا، و14352 طالبا فى مادة علم النفس والاجتماع، و1801 طالب فى مادة التاريخ، و26258 طالبا فى مادة الفلسفة والمنطق، و1548 طالبا فى مادة الرياضيات البحتة.

وقال الدكتور رضا حجازى، إن امتحانات الثانوية العامة كانت مهمة شاقة للغاية، ولم تكن لتخرج بهذه الصورة المشرفة لولا جهود الدولة كاملة.

 

قواعد درجات الرأفة بامتحانات الثانوية العامة 

من جانبه أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قواعد درجات الرأفة بامتحانات الثانوية العامة يتم تفعيلها لأنها حق قانونى للطالب، ولكن يتم إضافتها وفق ضوابط وشروط محددة وليس بشكل عشوائى،  مضيفا أن إضافة درجات رأفة أو استفادة الطالب من درجات الرأفة يجب أن تكون سببا فى تغيير حالته من راسب لدور ثان أو دور ثان لناجح من الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة 2023.


وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تحسب درجات الرأفة بواقع 10%، من المجموع الكلى لدرجة كل مادة، كما  لا يحصل جميع الطلاب على درجات الرأفة، وإنما يحصل عليها الطالب الذى تتغيرت حالته فقط، وتصل درجات الرأفة فى العربى إلى 8 درجات لآن المادة من 80 درجة، و5 درجات رأفة فى اللغة الإنجليزية لأن العظمى فى المادة من 50 درجة، وفى الفيزياء 6 درجات رأفة لأن المادة من 60 درجة والكيمياء 6 درجات رأفة لأنها من 60 درجة وفى مادة الأحياء 6 درجات رأفة لانها من 60 درجة، وفى مادة الجغرافيا 6 درجات رأفة وفى التاريخ 6 درجات رأفة وفى الفلسفة والمنطق 6 درجات رأفة وفى علم النفس والاجتماع 6 درجات رأفة والاستاتيكا 3 درجات لأن المادة من 30، وفى مادة الديناميكا 3 درجات رأفة لانها من 30 درجة، وفى التفاضل والتكامل 3 درجات رأفة وفى مادة الجبر والهندسة الفراغية 3 درجات رأفة.
 

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