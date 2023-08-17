الخميس 17 أغسطس 2023
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سياسة

البابا تواضروس يزور المجر ويحصل على الدكتوراة الفخرية

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

أعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يبدأ  الأسبوع المقبل، زيارة لجمهورية المجر بدعوة رسمية من الحكومة المجرية للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.

وأوضح متحدث الكنيسة أن قداسة البابا تواضروس الثاني من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة، كبار المسؤولين المجريين، والكاردينال بيتر إردو كبير أساقفة المجر، والسفير المصري هناك.

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وأشار إلى أنه من المنتظر أن تمنح جامعة بازمان بيتر في بودابست درجة الدكتوراه الفخرية لقداسة البابا تواضروس خلال الزيارة ذاتها.

وأكد على أن زيارة قداسة البابا تواضروس تتضمن أيضًا نشاطًا رعويًّا مكثفًا يلتقي خلاله أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجر وبعض الدول المجاورة.

البابا تواضروس يشيد بجهود الدولة في محور المحمودية ويهنئ بعيدي التجلي والعذراء

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته بإقامة اجتماع هذا الأسبوع في كنيسة البشارة ورئيس الملائكة غبريال بمحور المحمودية في الإسكندرية، التي دشنها قداسته منذ سنة ونصف السنة تقريبًا، وأنه سعيد بما تقوم به الدولة المصرية من جهود في تطوير هذه المنطقة.

كما هنأ قداسته أبناءه بقرب حلول عيد التجلي المجيد ثم عيد السيدة العذراء.

نص حديث البابا تواضروس

وجاء نص حديث قداسة البابا تواضروس كما يلي:
"في البداية أنا سعيد أن آتي إلى هذه الكنيسة المباركة، والتي دشناها منذ سنة ونصف تقريبًا، وكنا فرحين بوجودها لأنها تخدم هذه المنطقة ونفرح بمجهودات الدولة  في تطوير محور المحمودية والإنجازات الكبيرة والتطوير الرائع، مبروك عليكم هذه التجديدات وهذه الكنيسة، وربنا يبارك أجهزة الدولة والقيادة السياسية والقوات المسلحة، التي أخذت على عاتقها مسؤولية هذا التطوير ليس في الإسكندرية فقط بل في كل المحافظات. وأيضًا سعيد بوجود الآباء الأساقفة الأحبار الأجلاء وكنا معًا طوال أمس في خدمات عديدة ولقاءات كثيرة وكذلك مع أبونا الوكيل القمص أبرآم، وبركة حلوة أن أكون معكم اليوم ونأخذ بركتكم.
أهنئكم أيضًا بعيد التجلي في السبت القادم، وعيد العذراء يوم الثلاثاء القادم، وعيد التجلي هو العيد الأخير الذي يخص السيد المسيح في السنة الكنسية، ونختم بعيد السيدة العذراء، ثم نبدأ السنة القبطية الجديدة في ١٢ سبتمبر وعيد النيروز المجيد، كل سنة وأنتم طيبين، ودائمًا ربنا يملأ حياتكم بالأعياد وأفراح.
وأيضًا الآباء الكهنة الكرام في هذه الكنيسة مع الأراخنة مع الشمامسة مع نيافة الأنبا هرمينا وخدمتهم الواسعة في هذه المناطق، والتي تتطلب خدام وخادمات وعمل كبير جدًّا، ربنا يقويكم ويسندكم فيه"

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البابا تواضروس المجر الدكتوراه الفخرية القمص موسى ابراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية العيد القومي للمجر

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