الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

فتاة تشتري جميع علب الفول السوداني في الطائرة لسبب غريب

الفول السوداني،فيتو
الفول السوداني،فيتو

أرادت شابة تدعى ليا ويليامز كانت مسافرة على متن طائرة متوجهة من لندن إلى دوسلدورف في ألمانيا، شراء كل علب الفول السوداني التي كان من المفترض تقديمها للركاب، حيث أنها تعاني من حساسية مفرطة تجاه هذا النوع من المكسرات يعرض حياتها للخطر.

لاحظت ويليامز أن طاقم الطائرة يستعد لتقديم الوجبات الخفيفة للركاب، ومنها علب الفول السوداني.

أخبرت المضيفات بمشكلتها الصحية، إلا أنها اشتكت من عدم تعاطف الطاقم معها على الإطلاق، وذلك لم يترك لها إلا خيار عرض شراء كل العبوات حتى لا يتم تقديمه للركاب.

Advertisements

انتهى الأمر بإنفاق 144 جنيها إسترلينيا (184 دولارا) على 48 عبوة من الفول السوداني، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف سعر تذكرة الطائرة.

وقالت ويليامز إن الطاقم رفض طلبها بإصدار إعلان للركاب الآخرين بعدم شراء أو استهلاك أي مكسرات على متن الطائرة لأنها يمكن أن تعرضها لصدمة حساسية مميتة.

قال متحدث باسم شركة "يورو وينغز" لطيران: "نحن آسفون جدا لأن الرحلة معنا لم تسر بسلاسة كما هو مخطط لها ونأسف لأي إزعاج تسببنا فيه، لم تُجبر ليا ويليامز على شراء جميع عبوات الفول السوداني على متن الطائرة، على العكس من ذلك، حاول موظفونا تقديم حل بديل لها من خلال إبلاغ جميع الركاب الجالسين حولها بحالتها، وافقت في البداية لكنها قررت بعد ذلك شراء جميع الطرود".

وأضاف المتحدث أن الشركة غير قادرة على ضمان خلو الطائرة من المواد الغذائية التي قد تؤدي إلى رد فعل تحسسي مثل الفول السوداني.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الشركة تخطط لتعويض ويليامز.

لغز طائرة زامبيا.. مصر تنفي رسميا هبوطها في القاهرة.. وتعاون مع السلطات الزامبية لكشف ملابسات الواقعة

مصادر مصرية: طائرة زامبيا المحتجزة لم تهبط في مطار القاهرة

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفول السوداني الوجبات الخفيفة المواد الغذائية المكسرات مطار القاهرة مكسرات

مواد متعلقة

لغز طائرة زامبيا.. مصر تنفي رسميا هبوطها في القاهرة.. وتعاون مع السلطات الزامبية لكشف ملابسات الواقعة

مصادر مصرية: طائرة زامبيا المحتجزة لم تهبط في مطار القاهرة

مصرع المذيع الفرنسي الشهير جيرار لو كلارك وابنة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السابق في تحطم طائرة

بنها الجامعي ينقذ حياة طفل رضيع ابتلع قطع فول سوداني

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية قوية خلال ساعات، محافظ البنك المركزي الأبرز

تنسيق كلية إعلام من علمي علوم 2023، مؤشرات المرحلة الثانية

نجيب ساويرس: محمد بن زايد حكيم العرب

235 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

ننشر تفاصيل حديث أحمد مرتضى منصور وزيزو بشأن عرض الشباب السعودي

بعد عرض الشباب السعودي، هل ينتقل زيزو للأهلى؟

تعرف على إيرادات فيلم العميل صفر لـ أكرم حسني

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

فتاة تشتري جميع علب الفول السوداني في الطائرة لسبب غريب

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

طفل صيني يشكو والدته للشرطة ويطالب بوضعه في دار أيتام لسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 17-8-2023

سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 17-8-2023

ثبات سعر اليورو اليوم الخميس 17-8-2023 في بداية التعاملات

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 17-8-2023

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر 10 أحاديث يتداولها الناس ولا يعرفون أنها قدسية

ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية