مصادر مصرية: طائرة زامبيا المحتجزة لم تهبط في مطار القاهرة

أكد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، أن "الطائرة التي أثيرت حولها الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة هي طائرة خاصة".

قواعد السلامة والأمن

وقال مصدر مصري مطلع، لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، إن "الطائرة قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية"، مؤكدا أن الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس".

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الأجواء المصرية

وبشأن وجود طائرة أخرى تم احتجازها من قبل زامبيا، أكد المصدر أن "هذه الطائرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس"، مضيفا أنه "يتم حاليا التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها الزامبية للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة".

احتجزت طائرة خاصة

وأعلنت زامبيا، في وقت سابق اليوم، أنها "احتجزت طائرة خاصة تحمل 5.6 مليون دولار نقدًا و602 عملة ذهبية، وخمسة بنادق بها 126 رصاصة".

وأفادت وسائل إعلام زامبية، بأن "المعلومات تشير إلى أن الطائرة التي تم احتجازها في مطار كينيث كاوندا الدولي تنتمي إلى بعض رجال الأعمال المصريين".

