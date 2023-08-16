لغز طائرة زامبيا.. مصر تنفي رسميا هبوطها في القاهرة.. وتعاون مع السلطات الزامبية لكشف ملابسات الواقعة

طائرة زامبيا، ردت مصر رسميا على الأنباء التى تم تداولها فى الساعات الأخيرة، حول طائرة خاصة تم احتجازها فى زامبيا، تحمل مبلغا ضخما من الدولارات وكميات من الذهب والمعادن النفيسة، قيل إنها هبطت فى مطار القاهرة وأقلعت منه إلى زامبيا.

وأكد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، أن "الطائرة التي أثيرت حولها الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة هي طائرة خاصة".

قواعد السلامة والأمن

وقال مصدر مصري مطلع، لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، إن "الطائرة قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية"، مؤكدا أن الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس".

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الأجواء المصرية

وبشأن وجود طائرة أخرى تم احتجازها من قبل زامبيا، أكد المصدر أن "هذه الطائرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس"، مضيفا أنه "يتم حاليا التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها الزامبية للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة".

احتجزت طائرة خاصة

وأعلنت السلطات الزامبية، فى الساعات الأخيرة، احتجاز طائرة خاصة، تحمل 5.6 مليون دولار نقدا و602 عملة ذهبية و5 بنادق بها 126 رصاصة.

واحتجزت زامبيا 10 أشخاص، من بينهم زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني ولاتفي، على ذمة التحقيق.

وصرح المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا ناسون باندا للصحفيين، بأن الطائرة قادمة من القاهرة وتحمل "بضائع خطرة"، وهبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا.

وأوضح باندا: "أجرينا، بالاشتراك مع زملاء من مختلف وكالات إنفاذ القانون، عملية أسفرت عن مصادرة 5.6 مليون دولار، و5 بنادق و7 ذخائر، و126 طلقة، و602 قطعة نقدية ذهبية تزن 127.2 كيلوغرام، ومعدات لوزن الذهب".

وأضاف: "ضبطت الطائرة، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية، كما عُهد بالأموال إلى بنك زامبيا في انتظار نتيجة التحقيق".