أول تعليق من عمر فايد على انتقاله إلى فنربخشة التركي

أبدى عمر فايد مدافع المقاولون العرب المنضم حديثا إلى فنربخشة التركي، سعادته بالانتقال إلى ناديه الجديد، مؤكدا أنه انضم إلى أكبر ناد في تركيا.

وتحدث عمر فايد لاعب منتخب مصر الأولمبي لقناة نادي فنربخشة التليفزيونية قائلا: "أنا سعيد للغاية لكوني هنا، أود شكر مسئولي النادي والمدير الفني للتعاقد معي وجعلي جزء من أكبر ناد في تركيا، كما أود أيضا شكر الجماهير على الاستقبال الرائع منذ أول يوم تم الإعلان فيه عن الصفقة، سأعمل بجد وأقدم أفضل ما لدي من أجل فنربخشة".

Advertisements

وقدم نادي فنربخشة التركي لاعبه الجديد عمر فايد لاعب منتخبنا الوطني الأولمبي، قادما من نادي المقاولون العرب في الصيف الحالي.

ووقع عمر فايد على عقود انضمامه لنادي فنربخشة بعد اجتياز الكشف الطبي والتوصل لاتفاق مع نادي المقاولون العرب ليرتدي قميص الفريق التركي لأول مرة.

ويعد عمر فايد نجم دفاع المقاولون والمنتخب الأولمبي، هو الثمرة الوحيدة من الدوري المصري الممتاز، الذي انضم للاحتراف الأوروبي وتحديدًا نادي فناربخشة أحد الأندية التركية الكبرى.

وشهد الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة جذب لاعبين من دوريات عديدة لكن يبقى انتقال عمر فايد من الدوري المصري إلي الاحتراف في الدوري الأوروبي هو الصفقة الأبرز هذا الموسم.

ويتميز الدوري بأوروبا بقوة كبيرة مقارنة بالدوريات العربية أو الانتقال الداخلي بين الأندية في الدوري المصري ليسطر المقاولون اسمًا جديدًا في الاحتراف الخارجي كما فعلها في السابق مع محمد صلاح ومحمد النني.

جهاز شوقي غريب يمنح عمر فايد الفرصة

ونجح عمر فايد في تثبيت أقدامه بالدوري الممتاز المصري بعد أن منحه الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب الثقة والدفع به أساسيًّا في مباريات الفريق ضمن خطة الجهاز الفني في الدفع بالعناصر الواعدة.

وشارك عمر فايد مع المقاولون العرب في الموسم المنقضي، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024 علاوة علي انضمامه لتدريبات منتخب مصر الأول تحت قيادة البرتغالي فيتوريا رغم صغر سنه خاصة أن عمر فايد من مواليد 2003.

وأعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح موافقته على انتقال لاعبه عمر فايد إلى نادي فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.