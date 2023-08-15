طريقة عمل الذرة المسلوقة، تقدم بالزبد والتوابل

طريقة عمل الذرة المسلوقة، الذرة المسلوقة من الأكلات الشهيرة التى انتشرت مؤخرا لمذاقها المميز الذى لا يقاوم.

وطريقة عمل الذرة المسلوقة، سهلة وبسيطة وكانت فى البداية تباع جاهزة ولكن تفننت ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الذرة المسلوقة.

مكونات عمل الذرة المسلوقة:-

ذرة صفراء

ماء

زبد

ملح

توابل بطاطس جاهزة

طريقة عمل الذرة المسلوقة:-

نحضر الذرة ونقشرها ونغسلها جيدا.

ثم نضعها فى حلة بها ماء ونرفعها على النار، حتى تمام النضج.

ثم ننشلها من الماء ونضع عليها الزبد وهى ساخنة حتى تذوب الزبدة.

ثم نضيف لها الملح والتوابل وتقدم ساخنة.

طريقة عمل الذرة المسلوقة، فيتو

فوائد الذرة لصحة الكبار والصغار

من فوائد الذرة المشوي:-

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالى تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

تقوى العضلات لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم وهى تعتبر مهمة للرياضيين قبل التمرين لأنها تقلل فرص الإصابة بالشد العضلى.

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.

تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم.

تقلل فرص الإصابة بإلتهابات القولون وتهديء من أعراض القولون العصبي.

تمنع الإصابة بالإمساك وتقلل فرص الإصابة بالبواسير.

تحتوى على الفولات وبالتالى تعتبر غذاء جيد للمرأة الحامل لأنها تساعد على نمو الجنين بشكل صحى وتمنع تشوهات الأجنة.

تساعد فى ضبط مستوى السكر بالدم لإحتوائه على الألياف الغير قابلة للذوبان وهى ألياف معقدة تساعد فى الحفاظ على مستويات السكر بالدم.

تساعد فى مقاومة الشوارد الحرة بالجسم المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية، وبالتالى تحمى من أمراض السرطان خاصة سرطان الثدى وسرطان الرئة.

تطرد السموم من الجسم وتنظف القولون وتندم حركة الجهاز الهضمي.

الذرة تحتوى على سعرات حرارية عالية وبالتالى تعتبر حل جيد فى علاج النحافة فى حال تناولها بكميات كبيرة.

تعزز من صحة العيون والشبكية لاحتوائها على فيتامين أ.

تساعد فى تقوية الأعصاب لاحتوائها على فيتامين ب.

تساعد فى مقاومة أمراض الشيخوخة لإحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والبروتينات التى تجدد الخلايا بالجسم بإستمرار.

تعزز من صحة الكلى.

تساعد الصغار على النمو بشكل صحى.

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