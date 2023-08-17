الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر ومالي في بطولة أفريقيا

منتخب الكرة الطائرة،
منتخب الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة سيدات بقيادة عماد نوار المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الخميس أمام منتخب مالي في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

موعد مباراة مصر ومالي

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ومالي في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

منتخب الطائرة يفوز على الجزائر

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات، بثلاثة أشواط نظيفة.

مجموعة منتخب الكرة الطائرة

وكانت قرعة البطولة الأفريقية قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، مالي والجزائر والكاميرون ونيجيريا وبوروندي,

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فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، أوغندا والمغرب وكينيا ورواندا وبوركينا فاسو وليسوتو.

وصلت بعثة المنتخب الوطني للكرة الطائرة سيدات بقيادة عماد نوار المدير الفني، إلى الكاميرون استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها يوم 16 أغسطس الجاري.

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وتضم قائمة المنتخب 14 لاعبة هن، دعاء الغباشي، دانا شوقي، دعاء محمد، مايا ممدوح، داليا مرشدي، مريم متولي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد، آيسل نديم، ندى معوض، سارة أمين، سابين عابد، زينة العلمي.

يقود المنتخب عماد نوار المدير الفني، ويعاونه سيد طه المدرب العام، ويترأس البعثة وليد قنديل.

وزير الشباب والرياضة يؤكد متابعته المستمرة لكافة المنتخبات

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمستوي واداء اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والطبية والإدارية لمنتخبي الكرة الطائرة للناشئين والناشئات تحت 19 سنة، بعد حصول منتخب الناشئين على المركز الـ8 ببطولة العالم التي أقيمت بدولة الأرجنتين، ومنتخب الناشئات على المركز الـ 16 ببطولة العالم بدولة كرواتيا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

ولفت الوزير إلى دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، ما ينعكس على تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية، مشيرًا أن الوزارة تعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.

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