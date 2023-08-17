الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

تآلف الأرواح، قصة صداقة عم سيد الإسماعلاوي للبجعة "وردة" لمدة 15 عاما (صور)

عم سيد والبجعة وردة،
عم سيد والبجعة وردة، فيتو

البجعة وردة وعم سيد الإسماعلاوي، علاقة صداقة من نوع خاص ربما لم نسمع عنها من قبل ولا تحدث إلا نادرًا، ربما كان تآلف للأرواح، كما اعتقدت بعض الحضارات الغربية القديمة أن هناك علاقة روحية تصل إلى حد التناسخ بين البشر وبعض الحيوانات والطيور، مثل بطلي قصة اليوم. 

 

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عم سيد والبجعة وردة، فيتو

علامة بارزة بسوق السمك في الإسماعيلية 

تعد البجعة "وردة " علامة أساسية من معالم سوق السمك في محافظة الإسماعيلية، حيث تقف بجانب صاحبها عم "سيد" في شموخ وكبرياء ترفع منقارها الذى يتجاوز طوله الـ 30 سم، وتفرد أجنحتها فخرًا بوجودها بجانب صديق العمر.  

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علاقة صداقة قوية 

ويقول عم سيد أحد بائعي الأسماك في سوق السمك في الإسماعيلية إنه ربطته علاقة صداقة قوية مع البجعة التي أطلق عليها اسم "وردة" منذ ما يقرب من 15 عامًا، حيث قام بجلبها بعض الصيادين من قناة السويس، بعد أن عثروا عليها داخل إحدى الشباك وجلبوها إلى مكان الفروشات القديمة قبل إنشاء السوق.  

عم سيد والبجعة وردة، فيتو
عم سيد والبجعة وردة، فيتو

التصاق مع صاحبها 

وأضاف عم سيد أن هذه البجعة لم تألف شخصًا سواه حيث ارتبطت به كثيرًا لدرجة أنها لا تفارقه حتى طول فترة وجوده في السوق بل إنها تقوم بالدفاع عنه عندما يقترب منه أي شخص، كما أنها لا تشعر بالأمان سوى في وجوده.  

عم سيد والبجعة وردة، فيتو
عم سيد والبجعة وردة، فيتو

لم تفكر في الهرب 

ولفت عم "سيد" إلى أن البجعة وردة مكان إقامتها هو السوق فهو يتركها حرة طليقة تتجول في السوق كما يحلو لها ولم تحاول مرة الهرب أو الطيران أو حتى النزول إلى بحيرة الصيادين، كما أنها لا تهاجم أحد إطلاقًا إلا عندما يفكر أحدهم في الاقتراب من عم سيد.  

عم سيد والبجعة وردة، فيتو
عم سيد والبجعة وردة، فيتو
عم سيد والبجعة وردة، فيتو

تتمتع بقدر كبير من الأمانة 

الغريب في الأمر أنها تتمتع بقدر كبير من الأمانة فلا تقترب من الأسماك المطروحة للبيع في السوق ولا تأكل منها أي شيءئ، ولكن تأكل ما يقدمه لها صاحبها.  

وأوضح "عم سيد" خلال تصريحاته لـ "فيتو" أن البجعة "وردة" تأكل من ٣ إلى 5 سمكات يوميًّا، ويشترك كل السوق في إطعامها.  
 

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الاسماعيلية عم سيد الاسماعلاوي البجعة وردة حكاية عن سيد والبجعة وردة سوق السمك في الإسماعيلية

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