مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية يستقبل وفدا برلمانيا

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، وفدا برلمانيا لمناقشة عدد من الملفات الهامة التي تهم القطاع التجاري بالمحافظة وتقديم التهنئة للمجلس الجديد.

تشكيل الوفد البرلماني

تضمن الوفد البرلماني كلا من النائبة آمال رزق الله، النائب سامي سليم _ أعضاء مجلس النواب، واللذان تقدما بخالص التهنئة لمجلس الإدارة الجديد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة الجديد وهم أكرم الشافعي، جلال أبو الطاهر، أحمد سامي سليم، وائل عبد العزيز، صابر همام، سعيد محمد شعيب، علي العدوي، حاتم العدوي، أسامة العدوي، أمال محمود، محمد محمود محمد عبدالمحسن، كمال حمودة، أحمد السيد موسى، محمد فائق عفيفي.



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جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

أبرز ما جاء في اللقاء

وخلال اللقاء، أكد اكرم الشافعي رئيس مجلس الإدارة، علي السعي قدما خلال الدورة الحالية للعمل على تنفيذ برنامج شامل لتأهيل التجار لمواكبة التطور الكبير في سوق العمل.

وشدد مجلس الإدارة الجديد على أنه سيعمل على حصر شامل لكافة المشاكل والمعوقات التي تواجه كل نشاط على حدة بالتنسيق مع الشعب الفرعية لكل نشاط.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

وأشار أعضاء المجلس الجديد، إلى أنه سيعمل أيضا على خلق آليات جديدة للتواصل مع كافة الوزارات والهيئات التي يتم التعامل معها حتى يمكن حل المشاكل وإزالة المعوقات في كافة المجالات.

واستعرض النائب سامي سليم، خلال اللقاء، مشكلات التجار، لافتا إلى أن العمل على تعميق المنتج الصناعي المحلي، يجب أن يكون من أهم الخطوات والملفات التي ستكون على طاولة مجلس الإدارة الجديد.



من جانبها أكدت النائبة امال رزق الله، علي أهمية التواصل المستمر بين نواب المحافظة ومجلس إدارة الغرفة التجارية لتذليل العقبات التي قد تواجه التجار خلال هذه الفترة، وشددت على أهمية العمل على فتح مجالات جديدة للتمويل لتشجيع أعضاء الغرفة ومنتسبيها سواء الأنشطة الجديدة أو القائمة.



جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو