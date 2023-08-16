الأربعاء 16 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أمريكا تستعد لإرسال سفيرة جديدة إلى النيجر دون تقديم أوراق اعتمادها لقادة الانقلاب

النيجر، فيتو
النيجر، فيتو

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن كاثلين فيتزجيبون‭ ‬السفيرة الجديدة إلى النيجر ستسافر إلى نيامي.

لكن الوزارة أحجمت عن تحديد الموعد الذي ستتوجه فيه إلى النيجر بعد الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي.

سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة في النيجر

وقال فيدانت باتل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين، إن سفر فيتزجيبون إشارة على استمرار مشاركة واشنطن في الموقف.

وأضاف، أنه لا توجد خطط لتقديم فيتزجيبون أوراق اعتمادها إلى قادة الانقلاب، موضحا أن ذلك ليس ضروريا بالنسبة للعمل في السفارة.

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خطة إيكواس للتدخل المحتمل في النيجر

والأسبوع الماضي، أعلن عبد الفتاح موسى مفوض الشئون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، أن وزراء الدفاع في دول غرب أفريقيا وضعوا خطة لتدخل محتمل في النيجر تشمل كيفية وموعد نشر القوات.

وبحسب وكالة «رويترز» الإخبارية، قال المفوض إن "التكتل لن يبلغ قادة الانقلاب بموعد ومكان ضربتنا والقرار سيتخذه رؤساء الدول"، مضيفا: "نرغب أن تنجح الدبلوماسية ونمنح مدبري انقلاب النيجر كل الفرص الممكنة للتراجع عما فعلوا".

واتخذت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتي تضم 15 دولة، إجراءات عديدة بشأن الانقلاب في النيجر، الذي عزل الرئيس محمد بازوم عن منصبه أواخر الشهر الماضي.

 

إيكواس تعلق علي محاكمة رئيس النيجر

ومساء الإثنين، ‏قالت مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" إن محاولة محاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى خطوة استفزازية جديدة من المجلس العسكري بالنيجر.

‏وأشارت مجموعة الإيكواس إلى أن الرئيس محمد بازوم لا يزال رئيسا منتخبا للنيجر، ويجب إطلاق سراحه وإعادته إلى منصبه فورا.

 

محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى

وفي وقت سابق، أعلن المجلس العسكري في النيجر، اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.

وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري، إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".

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