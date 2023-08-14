طبول الحرب تدق في غرب أفريقيا، مقتل 26 جنديا نيجيريًا قرب حدود النيجر

أفادت وكالة «رويترز» الإخبارية، بمقتل 26 جنديا نيجيريًا مساء اليوم الإثنين إثر استهداف مروحيتهم قرب الحدود الشمالية مع النيجر.

رئيس نيجيريا يدعو إلى إعادة الحكومة المنتخبة في النيجر

وكان رئيس نيجيريا، دعا قادة الانقلاب في النيجر إلى إعادة الحكومة المنتخبة.

وقال رئيس نيجيريا: ندعم رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم ونندد بالانقلاب العسكري، كما دعا إلى مفاوضات مع قادة الانقلاب في النيجر سعيا لإعادة النظام الديمقراطي.

التدخل في النيجر دون موافقة مجلس الأمن الدولي

ويوم السبت، أعلن مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بمجموعة "إيكواس"، عبد الفتاح موسى، أن لدى المجموعة أسبابا مشروعة للتدخل في شئون النيجر، دون موافقة مجلس الأمن الدولي.

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وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، قال موسى في تصريحات صحفية: "لدى "إيكواس" أسس قانونية للتدخل في شئون النيجر ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الأمن الدولي".

خطة إيكواس للتدخل المحتمل في النيجر

والأسبوع الماضي، أعلن عبد الفتاح موسى مفوض الشئون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، أن وزراء الدفاع في دول غرب أفريقيا وضعوا خطة لتدخل محتمل في النيجر تشمل كيفية وموعد نشر القوات.

وبحسب وكالة «رويترز» الإخبارية، قال المفوض إن "التكتل لن يبلغ قادة الانقلاب بموعد ومكان ضربتنا والقرار سيتخذه رؤساء الدول"، مضيفا: "نرغب أن تنجح الدبلوماسية ونمنح مدبري انقلاب النيجر كل الفرص الممكنة للتراجع عما فعلوا".

واتخذت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتي تضم 15 دولة، إجراءات عديدة بشأن الانقلاب في النيجر، الذي عزل الرئيس محمد بازوم عن منصبه أواخر الشهر الماضي.

إيكواس تعلق علي محاكمة رئيس النيجر

ومساء اليوم، ‏قالت مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" إن محاولة محاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى خطوة استفزازية جديدة من المجلس العسكري بالنيجر.

‏وأشارت مجموعة الإيكواس إلى أن الرئيس محمد بازوم لا يزال رئيسا منتخبا للنيجر، ويجب إطلاق سراحه وإعادته إلى منصبه فورا.

محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى

وفي وقت سابق، أعلن المجلس العسكري في النيجر، اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.

وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري، إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".

إيكواس تكشف مصير التدخل العسكري في النيجر

وفي وقت سابق، قال مسئول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" خلال افتتاح اجتماع لرؤساء أركان غرب أفارقة في أبوجا إن التدخل العسكري في النيجر سيكون "الخيار الأخير".

وصرح مفوض "إيكواس" المكلف الشئون السياسية والأمن عبد الفتاح موسى "الخيار العسكري هو الخيار الأخير المطروح.

لكنه استدرك قائلا: "يجب أن نكون مستعدين لهذا الاحتمال"، وفق “فرانس برس”.

يشار إلى أن نيجيريا تتولى رئاسة مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" ويتخطي تعداد سكانها الـ 213 مليون نسمة.