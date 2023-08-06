الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد رياض يكشف سر عدم حضور عادل إمام المهرجان القومي للمسرح (فيديو)

الزعيم عادل امام،
الزعيم عادل امام، فيتو

عادل امام، كشف الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، سر عدم ظهور الزعيم عادل إمام عن مهرجان المسرح وعدم حضور تكريمه.

سر غياب عادل إمام عن مهرجان المسرح القومي

وقال محمد رياض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اَخر النهار" المذاع علي قناة "النهار":"احنا مبنكرمش الأستاذ عادل إمام ولكن تم إطلاق دورة مهرجان المسرح القومي باسم الزعيم بعد استئذان أسرته وحصلنا علي موافقة بذلك".
 

 

هل غاب عادل إمام عن تكريمه بمهرجان المسرح القومي؟

وتابع:"إطلاق دورة مهرجان المسرح القومي باسم عادل إمام ليس له علاقة بتكريمه، وأكبر تقدير للمسرحيين إطلاق اسم الزعيم علي الدور الـ16، ومن الممكن إطلاق الدورة العام المقبل باسم إسماعيل يس".
 

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مؤلف كتاب عادل إمام: دونت العمل في 15 يوما (صور)

تمثال للزعيم عادل إمام بالأوبرا تزامنا مع افتتاح القومي للمسرح

 

في وقت سابق قال الكاتب والناقد أشرف غريب مؤلف كتاب "عادل إمام" إن الزعيم يعد قيمة كبيرة وزعيما فنيا حقيقيا، مشيرا إلى أنه صدرت عنه وعن مسيرته مجموعة كبيرة من الكتب في السابق لكن قليل منها ذا أهمية حقيقة.


وأضاف "غريب" أن التحدي كان ماذا سأقدم عن عادل إمام بعد كل الكتب اللي صدرت عنه، مشيرا إلى أنه دون الكتاب في 15 يوما فقط بعد تكليف إدارة المهرجان له بكتابة عمل عن عادل إمام.


كتاب عادل إمام


وتابع: "دائما أقف أمام عادل إمام ومسيرته بمنتهى التقدير والإجلال.. وكان عنده نقاط اتكأ عليها في مشواره الفني.. وأولها أنه كان ابن الشارع وطوال الوقت وسط الناس تدفئ بهم وكان منهم".


وأكد الكاتب أشرف غريب أن الله منح لعادل إمام موهبة كبيرة في كونه كان يعلم متى يتحدث ومتى يصمت ومتى يأخذ القرار المناسب في التوقيت المناسب".

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محمد رياض الفنان محمد رياض عادل امام الزعيم عادل امام الفنان عادل إمام مهرجان المسرح القومي

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