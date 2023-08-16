مادلين طبر توضح حقيقة إساءتها لأسرة الزعيم عادل إمام

كشفت الفنانة مادلين طبر حقيقة تصريحاتها الإعلامية عن الفنان الكبير عادل إمام، بعد أن وصفها البعض بأنها مسيئة وفيها إهانة للزعيم.

وقالت مادلين طبر لـ فيتو: "كل ما ورد مني هو تعبير جامح في حب الزعيم، وشوق لرؤيته".

وأضافت: "البعض اتخذ من كلمتي، سببًا لكي يهاجمني"، متساءلة "لم الهجوم؟ إنها رسالة حب وتقدير للزعيم، ومن خلالها رجاء لأسرته بأن يظهر علينا في تكريمه".

وتابعت: "كل الاحترام والتقدير لأي قرار تتخذه اسرة الزعيم، لكني طمعت بمحبة، أن أراه على المسرح مكرما".

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واختتمت قائلة: "وجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي، وتتحول رسالة حب وشوق، إلى ما لا أقصده إطلاقًا".

وكانت مادلين طبر، أدلت بتصريحات إعلامية، طالبت فيها أسرة الزعيم عادل إمام بـ"الإفراج عنه" والسماح له بالخروج وحضور تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح، وتسهيل التواصل معه.

أشرف زكي يرد على تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رد على تلك التصريحات، معتبرة إياها بأنها مسيئة للزعيم.

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور": “ما صرحت به مادلين طبر عن الزعيم عادل إمام وأسرته خطير جدا ومفردات مينفعش تتقال على أي فنان فما بالنا بالزعيم، وأعتذر عما جاء في المنشور الذي نشرته وكتبته وأعتذر عما جاء في المنشور الخاص بها، وسأتصل بها".

وتابع: "كلمة أن أسرة الزعيم عادل إمام تفرج عنه، كلمة جرحتني أوي ولا تليق لا بالزعيم ولا بجمهور ولا بأي حد، وبعدين نسبت اقتحام الفيلا للفنانة يسرا ولبلبة وده مينفعش، وفي مهرجان المسرح مطلبوش ان الزعيم عادل امام يحضر واستأذنوا انهم يعملوا الدورة بإسمه فقط".

أشرف زكي يكشف الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

وقال أشرف زكي: "أطمئن الجميع علي عادل امام وأؤكد انه بصحة جيدة جدا وبخير".

وأضاف: "منذ أيام قليلة اتصلت بالزعيم عادل إمام وقال لي أزيك يا أشرف عامل ايه فقلت له ازيك يا زعيم واحشنا، فقال لي طالما انا واحشك طيب ما تيجي انا كل يوم قاعد، واطمئن على أسرتي بالأسماء، ووعدته بزيارته بعد انتهاء مهرجان الدراما، والحمد لله هو كويس".

وأضاف: "رامي إمام ومحمد عادل إمام كانوا بيعملوا فيلم اسمه ابن نسب، وكانوا بيربطوا الليل بالنهار علشان يلحقوا يخلصوا الفيلم، ولم اسمع من قبل شكوى أن رامي إمام مبيردش لأ بيرد ولكن في التصوير مش هيقدر يرد".

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