أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية أوكرانيا أزمة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا.

أبو الغيط يتلقى اتصالا من وزير خارجية أوكرانيا

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، أن الاتصال تناول مستجدات الأزمة الأوكرانية والجهود الدولية لحلها، كما تناول وزير خارجية أوكرانيا، الصعوبات التي تواجهها بلاده لتصدير منتجاتها لاسيما من الحبوب بعد رفض الجانب الروسي تجديد العمل بمبادرة البحر الأسود للحبوب.

Advertisements

أبو الغيط يتطلع لاستقرار أسعار المواد الغذائية فى العالم

وأوضح متحدث الجامعة العربية، أن الأمين العام أحمد أبو الغيط، عبر في هذا السياق عن تطلعه في التوصل إلى تحديد للترتيبات التي تسمح باستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية خاصة في فترة تشهد فيها سوق الغذاء العالمية تراجعًا في معروض الحبوب واضطرابات مقلقة في الإنتاج العالمي بسبب عوامل عديدة منها الجفاف والتغيرات المناخية.

كما ذكّر أبو الغيط بتأييد الجامعة العربية لمبادرة الأمم المتحدة في هذا الخصوص منذ اطلاقها في يوليو 2022، لما لها من أهمية كبيرة في توفير الحبوب لعدد من الدول ومنها دول عربية، مؤكدًا دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لتوافق في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



