الأربعاء 16 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية أوكرانيا أزمة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

أبو الغيط، فيتو
أبو الغيط، فيتو

تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا.

أبو الغيط يتلقى اتصالا من وزير خارجية أوكرانيا

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، أن الاتصال تناول مستجدات الأزمة الأوكرانية والجهود الدولية لحلها، كما تناول وزير خارجية أوكرانيا، الصعوبات التي تواجهها بلاده لتصدير منتجاتها لاسيما من الحبوب بعد رفض الجانب الروسي تجديد العمل بمبادرة البحر الأسود للحبوب. 

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أبو الغيط يتطلع لاستقرار أسعار المواد الغذائية فى العالم

وأوضح متحدث الجامعة العربية، أن الأمين العام أحمد أبو الغيط، عبر في هذا السياق عن تطلعه في التوصل إلى تحديد للترتيبات التي تسمح باستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية خاصة في فترة تشهد فيها سوق الغذاء العالمية تراجعًا في معروض الحبوب واضطرابات مقلقة في الإنتاج العالمي بسبب عوامل عديدة منها الجفاف والتغيرات المناخية. 

 

كما ذكّر أبو الغيط بتأييد الجامعة العربية لمبادرة الأمم المتحدة في هذا الخصوص منذ اطلاقها في يوليو 2022، لما لها من أهمية كبيرة في توفير الحبوب لعدد من الدول ومنها دول عربية، مؤكدًا دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لتوافق في هذا الشأن. 

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أبو الغيط الجامعة العربية مبادرة البحر الأسود للحبوب أوكرانيا

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