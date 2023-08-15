بعيدا عن أوكرانيا، صراع روسي أمريكي ينتهي بنتيجة غير متوقعة (فيديو)

بعيدا عن أوكرانيا، وفي مفاجأة غير متوقعة، تلقت اللاعبة الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا هزيمة مفاجئة، في بطولة سينسيناتي للتنس "WTA 1000"، على يد الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز، البالغة من العمر 43 عاما.

وكانت فيرونيكا كوديرميتوفا، المصنفة الـ16 في العالم، قد خاضت المباراة وهي مرشحة فوق العادة للفوز، بينما تلقت فينوس وليامز، المصنفة 43 عالميا، بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة، حتى أنها لم تستعد بشكل جيد لها، كما صرحت بعد المواجهة.

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أربعة أشواط مقابل شوط واحد

البداية كانت عادية، ومتوقعة، ولم تكشف عن أي شيء غير مألوف، فقد أخذت كوديرميتوفا زمام المبادرة، وسيطرت على مجريات المباراة، وتقدمت بأربعة أشواط مقابل شوط واحد، بينما كانت الأمريكية المخضرمة عاجزة عن فعل أي شيء، تلعب دور المتفرجة أكثر من خصم، ولكن حدث ما لا يمكن تفسيره، حيث أصبحت اللاعبة الروسية ترتكب أخطاء غريبة وترسل الكرات خارج أرض الملعب واحدا تلو الآخر، لتستغل وليامز الكبرى الفرصة، وتعود من بعيد وتفوز بخمسة أشواط متتالية، وحسمت معها نتيجة المجموعة الأولى لصالحها بستة أشواط مقابل أربعة.

سيناريو المجموعة الأولى

وفي المجموعة الثانية تكرر سيناريو المجموعة الأولى نفسه، فقد تقدمت فيرونيكا كوديرميتوفا بأربعة أشواط من دون رد، ومن ثم بخمسة أشواط مقابل شوط واحد، وظن الجميع أن اللاعبة الروسية ستحسم الأمور بشكل منطقي لصالحها وتفوز بالمجموعة.

وفجأة، حدث ما لم يتوقعه أحد، فقد بدأ المطر في الهطول، عندما كانت فيرونيكا متقدمة (4-1) وأصبحت الأرضية الصلبة للملعب رطبة جدا، وكانت أقدام فينوس تنزلق، فطلبت الأمريكية من الحكم إيقاف المباراة، ولكنه الأخير تجاهل دعوات اللاعبة المخضرمة.

وبعد فترة، اضطر الحكم لإيقاف المواجهة عندما أصبح المطر يهطل بغزارة، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الروسية بخمسة أشواط مقابل شوطين.

أكبر المفاجآت في ملاعب الكرة الصفراء

وتم استئناف اللعب بعد نصف ساعة، وتغيرت مجريات المباراة رأسا على عقب 180 درجة، حيث بدأت اللاعبة الروسية في ارتكاب الأخطاء مرة أخرى، واستغلت فينوس الفرصة من جديد، وفازت بخمسة أشواط متتالية كما في المجموعة الأولى، لتحسم الثانية أيضا لصالحها بسبعة أشواط مقابل خمسة، وتفجر واحدة من أكبر المفاجآت في ملاعب الكرة الصفراء.

وبهذا حققت فينوس وليامز أول فوز لها على لاعبة تدخل ضمن العشرين الأوائل في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات منذ عام 2019، وستكون في الدور الثاني لهذه البطولة على موعد مع الفائزة من المباراة التي ستجمع بين الصينية تشينوين تشنج والبيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش.

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