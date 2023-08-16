الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رياضة

نادي النادي يستقبل وفد وزارة الشباب والرياضة اليمنية

نادي النادي يستقبل
نادي النادي يستقبل وفد وزارة الشباب والرياضة اليمنية، فيتو

نادي النادي، استقبل الدكتور أحمد عادل المدير التنفيذي، لنادي "النادي" بمدينة 6 أكتوبر، وفد وزارة الشباب والرياضة اليمنية، وذلك للاطلاع والاستفادة من نجاح تجربة نادي النادي كأحدى الاندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وفد يمني يزور فرع نادي النادي بـ6 أكتوبر

وضم وفد وزارة الشباب والرياضة بجمهورية اليمن، كلآ من رائد على نعمان، مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي بوزارة الشباب والرياضة اليمنيه، وفرحان ثابت المنتصر، مدير عام الإدارة العامة للإعلام بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية اليمن، كما رافق الوفد خلال الزيارة الدكتور محمد نبيل إدارة الكوادر الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

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نادي النادي يستقبل وفد وزارة الشباب والرياضة اليمنية، فيتو 

حرص الدكتور أحمد عادل المدير التنفيذي، على اصطحاب الوفد اليمني بجولة داخل النادي، واشتملت على  المبنى الاجتماعي، ومجمع الاسكواش، ومجمع حمامات السباحة، والملاعب المتعددة، وصالة الجمباز، وصالة اللياقة البدنية (الجيم).

نادي النادي يستقبل وفد وزارة الشباب والرياضة اليمنية، فيتو 

وقام المدير التنفيذي، بشرح تفصيلي عن دور وزارة الشباب والرياضة في مجال الأندية الرياضية وفكرة انشاء نادي النادي ونجاح التجربة التي اسسها  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتي اصبحت الآن نموذج للأندية الرياضية، التي تعبر عن النهوض بالمستوى الرياضي والاجتماعي في الجمهورية الجديدة، وتهدف لخدمة الأسرة المصرية، كما تستمع الوفد لعرض مفصل عن خدمات النادي وكافة الأنشطة التي يقدمها النادي للأعضاء على المستوى الرياضي والاجتماعي، بالاضافة إلي خطط التطوير ودور التحول الرقمي في تحسين التواصل وتقديم الخدمات الإدارية بشكل فوري.

نادي النادي يستقبل وفد وزارة الشباب والرياضة اليمنية، فيتو 

من جانبه أعرب "رائد على نعمان"، مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية اليمن، عن سعادته بزيارة نادي النادي، مقدما الشكر والتقدير لمجلس أمناء النادي والمدير التنفيذي، لحسن الضيافة والاستقبال، مؤكدا أن تجربة نادي النادي تعد تجربة فريدة من نوعها في مجال الاندية الرياضية ونجاح كبير لوزارة الشباب والرياضة المصرية بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

كما أكد "نعمان"، أن الهدف من الزيارة هو الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الرياضة ونقلها إلي جمهورية اليمن، مشيرا أن الوفد يقوم بفترة معايشة داخل ديوان عام وزارة الشباب والرياضة والقطاعات المختلفة الاتحادات الرياضية والمنشآت وزيارة عدد من الأندية الرياضية.

من ناحية أخرى، شهد نادي النادي شيراتون، بدء تدريبات أكاديمية الجمباز، عقب انتهاء تجهيز صالة الجمباز وتشغيلها طبقا للبروتوكول الموقع بين النادي واتحاد الجمباز.

وحرص الدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس أمناء نادي النادي شيراتون، على متابعة بدء اختبارات أكاديمية الجمباز، مؤكدا أن صالة الجمباز إضافة قوية لمنشآت النادي خلال الفترة المقبلة.

بدء اختبارات الجمباز في نادي النادي شيراتون

وأكد الدكتور أحمد الشيخ أن الأكاديميات الرياضية في نادي النادي تشهد إقبالا كبيرا من اللاعبين الصغار في كل اللعبات، وأن الفترة المقبلة ستشهد إفراز مواهب عديدة للرياضة المصرية من أكاديميات نادي النادي في لعبات كرة القدم والطائرة واليد والتنس والإسكواش والسلة والجمباز، مشددا على حرص إدارة نادي النادي على تنفيذ توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستكمال الاكاديمات الرياضية لاكتشاف الموهوبين فى مختلف اللعبات الرياضية.

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نادي النادي وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أحمد الشيخ

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