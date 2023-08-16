الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 3 سيارات بالغربية

حادث تصادم ٣ سيارات
حادث تصادم ٣ سيارات بطريق"طنطا-محلة، فيتو

تنشر "فيتو" أسماء المصابين العشرة في حادث تصادم بين ٣ سيارات ميكروباص وملاكي وسيارة نصف نقل بطريق طنطا-محلة منوف ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفي الجامعي بطنطا. 

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 وحصلت فيتو على الأسماء وهم: كريم مصطفى عبد الحميد 14 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيسر، ومحمد أشرف السيد طفل - يبلغ من العمر عام ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالرأس، وليلى مجدي حسن 23 عاما اشتباه ما بعد الارتجاج، وهدى مصطفي عبد المجيد وتبلغ من العمر 18 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، ونيرة عبده عبد المجيد 19 عاما اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، إيمان مصطفى حميدة 23 عاما ومصابة كدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وسعد زغلول قنديل 37 عاما -كدمات بالظهر، وزغلول رضا قنديل 30 سنة اشتباه كسر بالركبة اليسرى وسحجات، ومحمد رمضان أبو ضياء 25 عاما كسر مضاعف في الفخذ، واشتباه نزيف بالمخ، محمود صلاح كمال 33 سنة ومصاب بجروح قطعية في الوجه واشتباه ما بعد الارتجاج.

 

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بداية الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق طنطا-محلة منوف وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان.
 

ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

 

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

 

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