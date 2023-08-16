لجنة لاختيار القيادات وتكليفات جديدة من محافظ الشرقية

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجان اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم والمتقدم لشغلها (21) وذلك لاختيار الأكفا والأنسب لشغل الوظيفة لتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمنظومة العمل بمديرية التربية والتعليم

عرض الإنجازات التى تقدم بها المتقدم للوظيفة

وأكد أن معايير الاختبار تتضمن عرضا للإنجازات التي حققها كل متقدم لشغل وظيفة القطاع الذي يعمل به، بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها ، ومدى إجادته للغة الأجنبية وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي، وعدد مشاركاته في المؤتمرات العلمية فضلا عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها، وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار.

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جديد شغل الوظائف القيادية بجمبع القطاعات

وأوضح محافظ الشرقية أن اختبارات وتجديد شغل الوظائف القيادية بجميع قطاعات العمل تأتي تنفيذا لخطة الدولة للنهوض بالعمل الإداري والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيلًا لسياسة الإصلاح التي تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي

.حضر الاختبارات المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم وعلي أحمد مدير مديرية التنظيم والإدارة

القرار رقم 6578 من محافظ الشرقية

و لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء. أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 6578 لسنة 2023 بتكليف محمد احمد علي أحمد عراقي وكيل إدارة شرق الزقازيق التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية.وخالد محمد عبد العال نويره وكيل إدارة الحسينية التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة الحسينية التعليمية.

تكليفات بالادارات التعليمية بالشرقية

ومحمد عبد الفتاح دسوقي عبد ربه وكيل إدارة مشتول السوق التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة مشتول السوق التعليمية.ومحمد مصطفى محمد عبد الرحمن وكيل إدارة الصالحية الجديدة التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة الصالحية الجديدة التعليمية.أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء مديري ووكيلي الإدارات التعليمية ولتنظيم العمل والإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة وللصالح العام مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.

جولة تفقدية للمحافظ بشوارع الزقازيق

هذا وقد أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع منطقة القومية للتأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة والوقوف على الخطوات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين العامة بما لا يخل بأمن وسلامة المواطنين وكذلك وفصل التيار الكهربي عن اللوحات المضيئة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تكثيف الحملات بحى اول وتان الزقازيق

اصدر محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية واجراء اعمال الصيانة اللازمة لأعمده الإنارة لإعادة الانضباط للشارع.توجه محافظ الشرقية لمنطقة حي المستشارين والتقي محافظ الشرقية بعدد من المواطنين وتعرف على آرائهم نحو أعمال التطوير التي تمت بالمنطقة واستمع لمشكلاتهم موجهًا رئيس مركز الزقازيق بفحصها وحلها في إطار الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا أن التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم أحد معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء وقال كلنا نعمل من أجل وصالح المواطن.

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