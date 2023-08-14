الإثنين 14 أغسطس 2023
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حوادث

الفتوى والتشريع تنتهي إلى إلزام محافظ الشرقية بتسجيل عقود القومية للتأمين

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام محافظة الشرقية بتقديم كافة المستندات التي تمكن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من شهر، وتسجيل عدد من الوحدات الإدارية والمحال التجارية، وإذا تم ذلك تلتزم الهيئة بالإسراع في اتخاذ إجراءات الشهر والتسجيل أمام مصلحة الشهر العقاري، وسداد نسبة (5%) من قيمة البيع والبالغ مقدارها (60762,50) جنيهًا إلى محافظة الشرقية.

عقد بتأجير عدد من الوحدات

وذكرت الفتوى أن محافظ الشرقية ابرم عقدا مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتأجير عدد من الوحدات، إلا انه امتنع عن تقديم المستندات التي تمكن الهيئة من التسجيل لدى الشهر العقاري.

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يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت إلى عدم جواز خفض المصروفات الدراسية المقررة بمرحلة الدراسات العليا للطلاب المستمر قيدهم حتى فى حالة عدم الاستفادة.

 اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون تنظيم الجامعات

وذكرت الجمعية العمومية أنه بعد استطلاع الرأي القانوني تبين أن اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون تنظيم الجامعات يلزم من يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه بسداد المصروفات المقدرة، ومن غير المصريين دفعها بالدولار.

وتابعت الفتوى أن استحقاق دفع الرسوم منذ التقديم لطالبي الخدمة التعليمية،ولا يجوز استرداد تلك المبالغ حتى وأن انقطع الباحث لأي ظرف من الظروف. 

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