محافظ الشرقية: حل فورى للمشكلات الواردة بوسائل الإعلام المختلفة

أكدالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه في إطار الإهتمام بحل مشاكل المواطنين الواردة عبر وسائل الإعلام ‏و المواقع الإلكترونية لتوجيه المسئولين بفحصها وحلها فورًا‎ لتلبية إحتياجات المواطنين والحفاظ على المصلحة العامة للجميع حيث وردت بوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعى وردًا على ما نشر بعدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان " أهالي صان الحجر بالشرقية يشكون من إنتشار القمامة خلف الوحدة المحلية " مما يعرضهم لخطر الأمراض والأوبئة الخطيرة ، أفادت رئاسة مدينة صان الحجر أنه تم توفير عدد ٢ صندوق لجمع القمامة بالمنطقة المذكورة ويتم المرور يوميًا لتفريغها، وذلك حفاظا على سلامة البيئة وأرواح المواطنين.

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استكمال مشروع الصرف الصحى بقرية العباسة

وايضا ردًا على الشكوى المنشورة تحت عنوان " إستكمال مشروع الصرف الصحي مطلب أهالي قرية العباسة الكبري بأبو حماد" والذي تسبب توقفه، أفادت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أنه تم الإنتهاء من المشروع وجاري تطهير وتسليك المطابق وتسليمها لشركة المياه تمهيدًا لبدء تجارب التشغيل ودخول المشروع الخدمة، وذلك لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.

قرية العزازى تشكومن اتعدام الخدمة الصحية

وفى استجابة فورية للشكوى المنشورة تحت عنوان " أهالي قرية العزازي بفاقوس يشكون من إهمال الوحدة الصحية" الأمر الذي يعرض المرضى للخطر في حالات الطواريء، أفادت مديرية الشئون الصحية أن الوحدة يتوافر بها كافة القوي البشرية ( بشري - أطفال - صيدلي تمريض - فني معمل - فني تركيب أسنان - رائدة - تنظيم أسرة - متابعة أطفال - حوامل - مراقب صحي - طواريء ) بالإضافة إلى بعض الخدمات التي تقدمها الوحدة هى الرعاية الأساسية والشؤون الوقائية ,و التطعيمات المختلفة ( كورونا - المدارس) ,والمبادرات الرئيسية ( السمعيات - الأم والجنين - الإعتلال الكلوي -صحة المرآه -الأنيميا والتقزم- كبار السن) بالاضافة الى وحدة إسعاف بقرية أكياد والتي تبعد عن الوحدة 4 كم تقريبا.فضلا عن عدد 2 وحدة إسعاف بقرية الصالحية القديمة والتي تبعد عن الوحدة 5 كم تقريبا.

مديرية الطب البيطرة بالشرقية

وفى ردا اخر أفادت مديرية الطب البيطري بالشرقية بخصوص شكوى الأهالي من انتشار الكلاب الضالة والتي تسبب الذعر والخوف للمارة والأطفال، أنه تم تشكيل لجنة من المديرية وتم التعامل مع الكلاب الضالة المتواجدة بالمنطقة والتخلص منها بطريقة صحية وآمنة... وذلك حفاظًا علي سلامة البيئة وأرواح المواطنين، جاء ذلك ردا علي ما نشر بموقع تحت عنوان " أهالي كفر موسي بالزقازيق يشكون انتشار الكلاب الضالة".

ازمة طريق ابو سلبى تبحث عن حل

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حل مشاكل المواطنين الواردة عبر وسائل الإعلام والصحافة الورقية لتوجيه المسئولين بفحصها وحلها فورا.وجاء ذلك ردا على الشكوى المنشورة تحت عنوان ( أزمة طريق العزازي – أبو شلبي بالشرقية تبحث عن حل) بخصوص شكوى الأهالي من سوء حالة طريق العزازي - ابو شلبي مما يُعيق حركة السيرللمواطنين والمركبات.

وأفادت مديرية الطرق والنقل بالشرقية أن الطريق المشار إليه يربط مركزي أبو حماد - فاقوس وكلاهما مدرج بخطة حياة كريمة ( المرحلة الثانية) حيث تم إدراج الطريق بخطة الرصف وسيتم رد الشىء لأصله عقب الإنتهاء من أعمال المرافق به.

شكوى بعنوان هناء قادرة باختلاف بالحسينية

وردا على شكوى أخرى تحت عنوان (هناء" قادرة باختلاف" ) بخصوص رغبة المواطن ( ع.ع) في الحصول على معاش لإبنته المريضة حيث أفادت مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية أنه بالرجوع الى إدارة الحسينية افادت أن ابنته من ذوي الهمم وتبلغ من العمر 24 عاما وتعيش ضمن اسرة مكونه من ٣ أفراد وتم تحويلها للكشف الطبي وتبين انها مستحقة طبيا حيث تم قبول تسجيل الحالة على برنامج تكافل وكرامة وجاري استخراج الفيزا من قبل وزارة التضامن وعمل بحث مساعدة من مؤسسة تكافل بعد استكمال المستندات....وذلك لمساعدة الأسرة على تحمل أعباء الحياة.