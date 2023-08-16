فيديو يوثق قيادة سيارتين برعونة على الطريق الدولي الساحلي، الداخلية تتخذ إجراء حاسما

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على "فيس بوك" تضمن قيام شخصين بقيادة سيارتين برعونة على الطريق الدولي الساحلي بالإسكندرية وتعريض حياة المواطنين للخطر.

تابعت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو نُشر عبر إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك".. متضمنًا قيام قائدي سيارتين إحداهما "بدون لوحات" بالقيادة برعونة وعدم الالتزام بالحارة المرورية (بالطريق الدولي الساحلي بالإسكندرية) وتعريض حياة المواطنين للخطر.

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وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارتين، و(قائديهما - مقيمان بمحافظة الإسكندرية).

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالاشتراك في موكب زفاف أحد أصدقائهما وأقرا بصحة الواقعة، كما أضاف أحدهما بأن السيارة "بدون لوحات معدنية" قيادته قام باستئجارها من معرض سيارات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارتين.