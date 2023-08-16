محافظ الأقصر يتفقد أعمال رصف شارع عزبة الورد جنوب المدينة
تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أعمال رصف شارع عزبة الورد المتفرع من الطريق الرئيسي السياحي بالعوامية بمنطقة حي جنوب بمدينة الأقصر، وذلك برفقة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وأحمد أبو عيش سكرتير مجلس المدينة، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ومسؤول الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.
ووجه محافظ الأقصر، خلال الجولة بالالتزام بكافة الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف مع الاهتمام بالمظهر الجمالي للارتقاء بالشكل العام للطريق بما يليق بمواطني المحافظة وزائريها، مؤكدًا على أن المحافظة تسعى إلى فتح محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق الراحة للمواطنين.
ويستهدف تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة شارع عزبة الورد فتح محور مروري جديد بين طريق العوامية ونادي الأقصر الرياضي وخدمة الكتلة السكنية بالمنطقة وربطها بالمحاور الرئيسية بعد أن ظل الطريق غير ممهد ويعاني من الضيق وعدم الرصف طوال 40 عامًا.
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