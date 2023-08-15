ارتفاع السيارات الجديدة يتسبب فى إنعاش سوق المستعمل وتحسن مبيعات خلال النصف الأول من عام 2023

السيارات المستعملة، حالة من التغيرات تحدث داخل سوق السيارات ما بين ركود مبيعات وآخر تنشيط فى حركة المبيعات خلال العام الجارى 2023 حيث تسببت ارتفاع أسعار السيارات الجديدة الركود تام فى معدلات مبيعات السيارات بلغت نحو 71% عن العام الماضى وذلك لعدة أسباب أولها فيروس كورونا واستكمالا تقليص حصص الأسواق العالمية بسبب نقص في الرقائق الإلكترونى التى تستخدم فى صناعة السيارات مما أدى إلى تقليص الإنتاج داخل المصنع مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على العالم وارتفاع معدلات التضخم ووقف استيراد بعض الدول من بينهم مصر.

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تحسين مبيعات السيارات المستعملة فى مصر

وكانت الأزمات التي لحقت بقطاع السيارات، تسببت فى زيادة أسعار السيارات بشكل كبير وملحوظ خلال عام 2023 وشملت الفئات الاقتصادية التى كان الإقبال عليها بشكل شعبى، بالإضافة إلى ذلك ارتفاع أسعارها بنسبة 300% عن سعرها لذا تراجعت المبيعات وتعسر على البعض اقتناء السيارات الجديدة والاتجاه نحو المستعمل الذي يعد شراء سيارتها فى متناول الجميع، وارتفعت معدلات مبيعات المستعمل فى السوق المحلى بالتزامن مع ارتفاع أسعار السيارات الزيرو والأخرى الجديدة.

وفى ذات السياق قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات، إن ارتفاع أسعار السيارات جعلت المستهلكين يتجهون نحو شراء المستعمل هروبا من زيادة الأسعار وساهم ذلك في زيادة وتحسين مبيعات السيارات المستعمل في مصر خلال النصف الأول من عام 2023.

وأوضح زيتون، أن نسب مبيعات السيارات المستعملة أحسن بشكل كبير وبنسبة تصل تتراوح ما بين 20 و25%، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من التنسيق تتجه بعض الأسر لشراء السيارات لأبنائهم الطلاب عند وصولهم لمرحلة الجامعة خاصة للمغتربين من الطلاب، وجميعها عوامل تساهم في تحسين المبيعات.





وتابع عضو شعبة السيارات، أن سوق السيارات المستعمل هو البديل الحالي لاقتناء السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن الفئات المتوسطة والاقتصادية في السيارات التي كانت تشتري سيارات جديدة لم تعد قادرة على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار الفئات الاقتصادية بشكل كبير.

اختفاء بعض السيارات المستعملة

ومن جانب آخر رأى جمال عسكر، خبير السيارات، إن سوق السيارات المستعملة يشهد اختفاء بعض السيارات بسبب وقف الاستيراد لفترات طويلة.

وأوضح عسكر، أن الإقبال على سوق المستعمل تسبب في زيادة أسعارها واختفاء بعض الموديلات، لافتا إلى أن بعض المستهلكين لديهم القدرة في التحول من عملاء لتجار وهو أمر فرضه اختفاء السيارات الجديدة وارتفاع سعرها مما حول كل من يملك سيارة مستعملة لتاجر وجعل الكثيرون يقبلون على العمل في شراء السيارات المستعملة وبيعها لغرض التجارة وحفظ الأموال.



وتابع خبير السيارات، أن عدم توفر قطع غيار السيارات يضر أسطول النقل العام وعمليات نقل البضائع الداخلية؛ لأن النقل الداخلي يحتاج لقطع غيار وعدم توفرها سيوقف التجارة الداخلية وحتى عمليات التصدير؛ لأن سيارات النقل ستكون في مراكز الصيانة للإصلاح بينما لا يوجد قطع غيار.



صيانة السيارات المستعملة قبل شرائها

ونرصد في التقرير التالي العديد من الإرشادات لعدم وقوع في فخ التجار عند شراء السيارة المستعملة وهي كالتالي:

نصائح لعدم الوقوع في فخ التجار عند شراء السيارة المستعملة

الاستدلال على اختلالات وأعطال السيارات من بعض الأصوات أو بعض الاهتزازات أو انبعاث الأبخرة أثناء القيادة.

صوت الطقطقة

أصوات "الطقطقة" غالبًا ما تشير إلى أن تفكك مجموعة العادم أوكسرها، بينما تشير رجة المقود إلى عطب في الإطارات أو أضرار في مجموعة الحركة والتعليق.

وغالبًا ما يشير البخار من المحرك، إلى تسريب فى دورة التبريد، في حين يشير الدخان الأزرق أو الأسود من مجموعة العادم إلى وأعطال واختلالات في دورة الزيت.

أعطال السيارات



رموز مقصورة القيادة

تشتمل على مصابيح ورموز تتمثل وظيفتها في بيان حالة أنظمة وتجهيزات السيارة.

وعلى قائد السيارة معرفة مدلول كل مصباح أو رمز يظهر على شاشة التحكم، فإذا أضاء أحدها بالأحمر، فيتعين توقيف السيارة على الفور، لأن ذلك يُشير إلى مشكلة جسيمة في الأنظمة التقنية.

وعند الإضاءة بالأصفر، يمكن مواصلة القيادة إلى مكان مناسب لايقاف السيارة، ثم البحث عن سبب الخلل. وعادة ما يشرح مدلول مصابيح الكنترول في دليل تشغيل السيارة