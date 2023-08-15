أبرز التغيرات في سوق السيارات المستعملة.. ارتفاع أسعار المركبات الجديدة ساهم في انتعاش حركة البيع.. وركود في موديلات 2023

السيارات المستعملة، تعتبر السيارات المستعملة من السيارات الاكثر بحثا لدى المستهلكين في الوقت الحالي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الموديلات الجديدة داخل السوق المحلى، حيث زاد الإقبال على سوق المستعمل بشكل واضح خلال تلك الفترة ورغبة الكثير من المواطنين فى اقتناء السيارات المستعملة هروبا من السيارات الجديدة التي ارتفعت أسعارها إلى 200% عن الأعوام السابقة.

وضم سوق السيارات المستعملة العديد من الموديلات المختلفة من التسعينات حتى 2023، سوء كان على المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع وشراء السيارات المستعملة التي انتشرت عقب فيروس كورونا، وسوق السيارات الجديد الكائن في طريق السخنة الذى يشهد اقبال مستمر من المواطنين.

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ونرصد في التقرير التالي متوسط أسعار السيارات المستعملة داخل السوق المحلى والتى تحدد على حسب حالتها وعدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة بالإضافة إلى أن أسعار السيارات المستعملة تتغير من تاجر لآخر.

وفي التقرير التالي نوضح متوسط الأسعار كالتالي:

أرخص سيارات MG المستعملة

MG 350 موديل 2013

سعر 242 ألف جنيه.

MG 3 موديل 2012

سعر 250 ألف جنيه.

MG 360 موديل 2019

سعر 435 ألف جنيه.

MG 750 موديل 2017

سعر: 510 ألف جنيه.

MG 5 موديل 2020

سعر: 566 ألف جنيه.

MG 5 موديل 2021

سعر: 620 ألف جنيه.

سيارات MG ZS موديل: 2019

سعر: 641 ألف جنيه.

سيارات MG 5 موديل 2022

سعر 666 ألف جنيه.

سيارات MG 6 موديل 2019

سعر 671 ألف جنيه.

سيارات MG ZS موديل 2020

سعر 682 ألف جنيه.

سيارات دايو نوبيرا موديل 1997

تتراوح ما بين 80 حتى 140 ألف جنيه.

سيارات دايو نوبيرا موديل 1999

تتراوح ما بين 140 حتى 180 ألف جنيه.

سيارات دايو نوبيرا موديل 2000

تتراوح ما بين 120 و190 ألف جنيه.

سيارات دايو نوبيرا موديل 2001

تتراوح ما بين 130 حتى 200 ألف جنيه.

سيارات دايو نوبيرا موديل 2005

تتراوح ما بين 150 حتى 215 ألف جنيه

السيارات المستعملة اليابانية SUV

سيارات نيسان اكس تريل موديل 2010

سعر 260 ألف جنيه.

سيارات سوزوكي اسبريسو موديل 2021

سعر 300 ألف جنيه.

سيارات دايهاتسو تيريوس موديل 2015

بسعر 300 ألف جنيه.

سيارات سوزوكي جيمني موديل 2000

سعر 300 ألف جنيه.

سوزوكي اسبريسو موديل 2022

سعر 350 ألف جنيه.