الدرندلي يستقبل لجنة العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات

استقبل اليوم الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي سابقا - ونائب رئيس الجامعة الروسية، حيث تضم لجنة التخطيط للتعليم العالي بكليات العلوم، وعمداء كليات العلوم والمعاهد البحثية العليا، ولجنة الخبراء التي تضم نخبة من بعض نواب رؤساء الجامعات.

وجاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عنان عميد كلية العلوم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وقد استهلت اللجنة عملها بلقاء رئيس جامعة الزقازيق

وتناول الاجتماع مناقشة تعديل لوائح كليات العلوم وإقرار لوائح جديدة، بالإضافة إلى مناقشة سياسة التعليم فى قطاع العلوم بشكل عام.

Advertisements

رافق حمال عنان عضو لجنة قطاع العلوم الأساسية

كما رافق الدكتور جمال عنان، عضو لجنة قطاع العلوم الأساسية، في جولة بكلية العلوم، والتي أشادت بدورها بالإمكانيات المادية والبرامج الدراسية الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم ؛ لتقدم خدماتها في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، لأبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة في التخصصات المختلفة. وخلال الاجتماع رحب الدكتور خالد الدرندلى، رئيس الجامعة، بلجنة قطاع العلوم الأساسية، بما تضمه من خبراء وقامات علمية في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، مشيدًا بدور كلية العلوم بجامعة الزقازيق فى تحقيق طفرة فى الأبحاث العلمية والنشر الدولى للارتقاء بمستوى الخريجين فى النواحى النظرية والتطبيقية والبحثية وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولي.

الكلية تهدف الى اعداد خريج على مستوى عالى من الجودة

ومن جانبه أشارالدكتورجمال عنان، أن الكلية تهدف إلى إعداد خريج على مستوى علمي عالي الجودة بمقاييس علمية معتمدة، مضيفًا أن الكلية تمد المجتمع المحيط بكل الخدمات والاستشارات العلمية والبحثية من خلال نظام شامل وشراكة مستمرة بين الكلية والمجتمع؛ مما يعود على المجتمع بالرقى والازدهار.وعلى هامش الاجتماع ألقي الدكتورعصام خميس رئيس اللجنة محاضرة بعنوان "نحو التحول لجامعات الجيل الرابع" ، مشيرا إلى تبنى جامعات الجيل الرابع منظومة قيم حاكمة لا تقوم فقط على” إنتاج وصناعة المعرفة“، ولكن أيضًا "نشر المعرفة" و"ايجاد التطبيقات المناسبة لتلك المعرف"، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي فى التعليم، وذلك فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

رئيس الجامعة يشهد فعاليات الحفل الختامي لمعسكر اعداد القادة

هذا وشهد اليوم أيضا الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، فعاليات الحفل الختامي للفوج الأول من معسكر إعداد القادة السابع بالمدينة الجامعية تحت شعار « شباب الجمهورية الجديدة»، والذى يتم تنظيمه تحت إشراف الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومحمد متولى مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر، خلال الفترة من ٥ - ٣٠ أغسطس٢٠٢٣م.