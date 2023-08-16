الدرندلى يشهد الحفل الختامى للفوج الأول من معسكر إعداد القادة بالزقازيق

شهد الدكتورخالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، فعاليات الحفل الختامى للفوج الأول من معسكر إعداد القادة السابع بالمدينة الجامعية تحت شعار « شباب الجمهورية الجديدة»، والذى يتم تنظيمه تحت إشراف الدكتورعاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورأحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومحمد متولى مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر، خلال الفتره من ٥ - ٣٠ أغسطس٢٠٢٣م.

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فعاليات المعسكر-فيتو

حضور الافتتاح من نواب رئيس الجامعة

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د.جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورإيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، د.هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، د.أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، د.وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، د.نجلاء فتحى مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي، د.نبيل مصطفى المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، د.ولاء سرحان مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، و.لمياء عبد المطلب الأمين المساعد لشئون البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

فعاليات المعسكر-فيتو

الاعمال الفنية واليدوية للطلاب المشاركين

وقبل بدء فعاليات الحفل تفقد د.خالد الدرندلى الأعمال الفنية واليدوية للطلاب المشاركين من مختلف كليات الجامعة بالمعسكر، والذى يقام هذا العام علي مدار ثلاثة أسابيع متتالية يشارك فيها ثلاثة أفواج طلابية من مختلف كليات الجامعة، بواقع ١٧٥ طالبا في الفوج الأول.

فعاليات المعسكر-فيتو

فقرات متنوعة من الغناء الفردى والكورال

وقد بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، كما تخلل الحفل عددا من الفقرات المتنوعة مثل الغناء الفردي والكورال، بالإضافة إلى فقرة استعراضية خاصة بالجوالة، وعرض إستعراضى مقدم من كلية التربية للطفولة المبكرة، تحت إشراف د.أميرة قطب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

فعاليات المعسكر-فيتو

كلمة الدكتوررئيس جامعة الزقازيق

وخلال كلمته رحب د.خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، بأبنائه الطلاب المشاركين فى كافة فعاليات وأنشطة المعسكر هذا العام، مشيرا إلى أهمية معسكر إعداد القادة نظرا لكونه يساهم فى إظهار وتنمية المواهب في مختلف الأنشطة الطلابية وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والإنتماء وقيم السلام الإجتماعي لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم القيادية ومهارات العمل الجماعي وخدمة الوطن وزيادة خبراتهم وإمكانياتهم العملية كما تقدم رئيس الجامعة بخالص الشكر لجميع القائمين على تنظيم فعاليات معسكر إعداد القادة لهذا العام، مثنيا على التنظيم الجيد والمواهب الطلابية المتميزة التى تمثل نواة لمبدعين فى المستقبل القريب.

فعاليات المعسكر-فيتو

ندوات تثقيفية وورش عمل ودورات تدريبية

ومن جانبه أشار د.عاطف حسين إلى أن المعسكر يضم برنامجا متميزا يتضمن ندوات تثقيفية وورش عمل ودورات تدريبية للطلاب في مختلف المجالات وأنشطة كشفية ودورات تنمية بشرية، إلى جانب الأنشطة الرياضية، بالتوازي مع تنظيم الأنشطة الفنية وحفلات السمر، وأن هذا التنوع في برنامج المعسكر بهدف تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدى والإبداعى وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية.

فعاليات المعسكر-فيتو

عميدكلية الطب يقدم الشكر لرئيس الجامعة

كما قدم د أحمد عنانى خالص الشكر لرئيس الجامعة على رعايته لكافة الأنشطة الطلابية بالجامعة وحرصه على حضور الحفل الختامى للفوج الأول من معسكر إعداد القادة السابع، وتوجه بالشكر أيضا لمجلس إدارة المعسكر وجميع المشاركين فيه، مشيدا بالمستوى المتميز للطلاب، مقدما الشكر لرعاية الشباب بالجامعة واتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر على جهودهم الكبيرة فى تنظيم مسابقات المعسكر للخروج بصورة مشرفة تليق باسم جامعة الزقازيق.

فعاليات المعسكر-فيتو

الدكتور عاطف حسين رئيس مجلس الادارة بالمعسكر

ووافق د.خالد الدرندلى رئيس الجامعة على إنشاء معسكر إعداد القادة السابع بالمدن الجامعية بشارع فاروق، وتشكيل مجلس إدارة المعسكر بالقرار رقم (١٣٦٨)، والذى يتكون من: د.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة المعسكر، د.أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية نائبا لرئيس مجلس إدارة المعسكر، د.وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية المشرف العام على جميع النواحى الطبية بالمعسكر، د.أحمد شاكر وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مسئول الإعاشة، د.أميرة قطب وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون التعليم والطلاب مسئول النشاط الرياضى، د.أحمد بديع وكيل كلية التربية النوعية مسئول النشاط الفنى.

فعاليات المعسكر-فيتو

الدكتورة ريهام زايد مسئول النشاط الاجتماعى

بالاضافة الى الد.كتورة ريهام زايد أستاذ ورئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية مسئول النشاط الاجتماعى، د.صلاح عبد العال الأستاذ بكلية الطب البيطرى مسئول نشاط الجوالة، د.هند العقاد الأستاذ المساعد بكلية الزراعة نائب مسئول الإعاشة، د.أحمد سامى النجار المدرس بكلية الآداب المدير الإدارى للمعسكر، و.محمد متولى القائم بعمل مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة المشرف العام على جميع الأنشطة التى تنفذ بالمعسكر، وأدهم عزت مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة مسئول المتابعة والاتصال بالمعسكر، وعصام أحمد عبد الستار مدير عام الإدارة العام للمدن الجامعية المشرف العام على التعذية والتسكين بالمعسكر.

فعاليات المعسكر-فيتو

تكريم الطلاب المشاركين

وفى ختام الإحتفالية قام د.خالد الدرندلى رئيس الجامعة بتكريم الطلاب المشاركين بمختلف الأنشطة فى المعسكر، كما تم تكريم مجلس إدارة المعسكر والسادة المحاضرين بالورش التدريبية المتنوعة خلال الأسبوع الأول.

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