الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

بالتعاون مع الإفتاء، علوم الملاحة والفضاء ببني سويف تستطلع هلال شهر صفر

كلية علوم الملاحة
كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف، فيتو

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، تنظيم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالجامعة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، يومًا استطلاعيًا، لتحري رؤية هلال شهر صفر لعام ١٤٤٥هجريًا.

 

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تُعد إحدى لجان الرصد والتحري من قبل دار الإفتاء المصرية، لاستطلاع هلال أوائل الشهور العربية على مستوي الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجامعة دائما ما تهتم بمد الكلية بأحدث التلسكوبات الفلكية التي تساعدها على إجراء الاستطلاعات والبحوث العلمية المختلفة.

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من جانبه قال الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية إن هناك لجنة من الكلية مكونة من الدكتورة منال جمال الدين وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد بدوى يسن المدرس المساعد بقسم علوم الفضاء والمشرف على فريق الرصد، وذلك لإعداد تقارير استطلاع الهلال.

 

تجدر الإشارة، إلى أن الاقتران يحدث اليوم في تمام الساعة 12:27:40 ظهرًا ويكون غروب الشمس في تمام الساعة 7:30 مساء والقمر في تمام الساعة 7:52 مساء بالتوقيت المحلى وبذلك تكون فترة مكوث الهلال بعد غروب الشمس تقدر بحوالي ٢١ دقيقة.

 

الطلاب ينفذون نموذجًا لقمر صناعي

 

الطلاب ينفذون نموذجًا لقمر صناعي

وفي سياق آخر، قام طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، بتصميم وتنفيذ نموذجًا لقمر صناعي من نوع "كيوب سات" وذلك للاستشعار عن بعد للأغراض البحرية، حيث يهدف المشروع إلى إحداث ثورة في مجال مهمات CubeSat مما يتيح المزيد من جهود استكشاف الفضاء الأكثر ذكاءً وكفاءة.

 

وأكد رئيس الجامعة، أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء، مثمنا الجهود المبذولة من قِبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في تدريب وتأهيل الطلاب من خلال المناهج الحديثة التي تواكب كل ما هو جديد في مجال الفضاء والدورات التدريبية وتوقيع بروتوكولات التعاون مع وكالة الفضاء المصرية، حيث أثمر كل هذا عن ظهور مشروعات التخرج لأول دفعة من كلية علوم الملاحة بالمستوى اللائق والمشرف.

 

وأضاف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن الفريق ضم 10 طلاب هم  اسلام إبراهيم،  يحيي عيسي، عمرو درويش، منار هشام، روان محمد، دعاء خالد، أشرف رجب، هشام سلطان، أحمد عبدالنبي، محمد عيد، وتحت اشراف الدكتور خالد يوسف وكيل الكلية للدراسات العليا.

 

يذكر أن مشروع القمر الصناعي CubeSatيضم جوانب مختلفة من مهام CubeSat ويركز على تطوير أنظمة فرعية قوية تعتمد على بنية ARM وتنفيذ نظام التشغيل في الوقت الحقيق TTRD OS ولا تتضمن هذه الأنظمة الفرعية تقنيات السلامة والآليات الآمنة من الأعطال وقدرات المراقبة الذاتية الشاملة للأنظمة الفضائية الموثوقة فحسب، بل تدمج أيضًا محطة التحكم الأرضية، حيث تتيح محطة التحكم الأرضية المراقبة والتحكم عن بعد في CubeSat بينما تحلل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة الصور الملتقطة بواسطة القمر الصناعي، علاوة على ذلك، يتم استخدام خوارزميات تحكم متطورة لتحديد الموقف الدقيق وأنظمة التحكم ADCS مما يضمن التوجيه الدقيق والمناورة، بالإضافة إلى ذلك يتضمن المشروع تصميم المدار لتحسين مسار CubeSat  لأهداف مهمة محددة من خلال دمج هذه المكونات المتنوعة.

 

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